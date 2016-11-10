Власть

Верховный суд пошел по пути арбитражного

Вячеслав Лебедев обещает реформу судоустройства
Вячеслав Лебедев обещает реформу судоустройства
Вячеслав Лебедев обещает реформу судоустройства
Д. Абрамов / Ведомости

Верховный суд инициирует реформу судов общей юрисдикции, которая предполагает создание девяти кассационных и пяти апелляционных судов – по аналогии с действующей системой арбитражных судов. Это будут самостоятельные инстанции, причем территории новых судебных округов не будут совпадать с административно-территориальным делением, обещает председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев: нововведение позволит повысить независимость судебных решений и унифицировать систему судоустройства.

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Такое предложение Верховного суда будет вынесено на съезд судей который, как ожидается, пройдет в Москве в конце года, сообщил в четверг Лебедев. По его словам, такую идею в Верховном суде вынашивали уже давно, но теперь наконец окончательно определились с силами и средствами, которые на такое нововведение потребуются. Создание пяти апелляционных судов обойдется в 838 млн руб., туда потребуется 170 судей, окружные суды будут стоить уже 3 млрд руб., и там должны будут работать 790 судей. Лебедев дал понять, что уже обсудил эту идею с президентом, но было бы некорректно сообщать о результатах беседы, говорит он.

Сейчас апелляционной инстанцией для районных судов являются областные, а кассация идет в Верховный суд, говорит человек в Верховном суде. Решения областных судов проверяет судебная коллегия Верховного суда, а вот полноценной кассации для них по сути не существует – дальше дело может быть пересмотрено только в порядке надзора. Создание системы самостоятельных апелляционных судов позволит получить полноценную двухуровневую систему проверки в том числе и решений региональных судов, объясняет собеседник «Ведомостей».

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Кроме того, предполагается, что проверкой решений районных судов будет заниматься не областная, а апелляционная инстанция – это позволит снизить влияние административного ресурса, подчеркивает он: в областных и приравненных к ним судах останестя довольно ограниченная категория дел, также следует ожидать перераспределения их штатной численности в пользу апелляционных судов.

Комментарии  ()
Мих.Дм.
13:30 10.11.2016
"Сейчас апелляционной инстанцией для районных судов являются областные, а кассация идет в Верховный суд, говорит человек в Верховном суде" - А вот и врете! Сейчас 2 кассационные инстанции: областного суда, и кассационная коллегия Верховного суда. Если дело рассматривалось в районном суде по первой инстанции.
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