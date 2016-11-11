Верховный суд инициирует реформу судоустройства

Верховный суд намерен выступить с инициативой создания в системе общей юрисдикции отдельных апелляционных и кассационных судов по аналогии с действующей системой арбитражных судов, которая хорошо себя зарекомендовала. Об этом сообщил в четверг председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев. Это будут самостоятельные инстанции, сформированные в специально учрежденных округах, не совпадающих с административно-территориальным делением. Такое нововведение позволит повысить независимость судебных решений и унифицировать систему судоустройства, обещает Лебедев. Верховный суд планирует обсудить эту инициативу на IX съезде судей, который запланирован на конец года. Лебедев не отрицал, что уже обсудил эту идею с президентом, но сказал, что считает некорректным сообщать о результатах беседы.

Сейчас апелляционной инстанцией для районных судов являются областные, а кассационные жалобы подают уже в Верховный суд, напоминает человек в Верховном суде. Решения областных судов проверяет судебная коллегия Верховного суда, а вот полноценной кассации для них, по сути, не существует. Создание системы апелляционных и окружных кассационных судов позволит получить полноценную двухуровневую систему проверки в том числе и решений региональных судов, объясняет собеседник «Ведомостей». Проверкой решений районных судов будет заниматься не областная, а апелляционная инстанция. Это позволит снизить влияние административного ресурса, подчеркивает он: за областными и приравненными к ним судами сохранится довольно ограниченная категория дел, поэтому их штат можно будет перераспределить в пользу апелляционных судов.

Цена реформы Создание пяти апелляционных судов, по расчетам Верховного суда, потребует введения дополнительно 170 судейских должностей и обойдется в 838 млн руб. Кассационные округа будут стоить 3 млрд руб., там будут работать 790 судей.

Создание кассационных окружных судов – правильная идея, говорит председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Ее реализация стала актуальна именно сейчас, когда решены вопросы, связанные с объединением двух высших судов, отмечает он. Сроки проведения реформы сейчас трудно прогнозировать, добавляет Крашенинников, это будет зависеть от организационных вопросов.

В арбитражной системе кассационные суды действуют давно и хорошо себя зарекомендовали, напоминает заместитель Крашенинникова Александр Грибов. Следовало бы только предусмотреть, чтобы кассационный арбитражный суд и аналогичного уровня суд общей юрисдикции не располагались в одном городе. Что касается создания апелляционных округов, то данную идею нужно детально изучить с учетом опыта других стран и возможных бюджетных расходов на их организацию, рассуждает депутат. В любом случае лучше потратить 3 млрд руб. на создание кассационных судов, чем 60 млрд руб. на переезд Верховного суда в новое здание, говорит федеральный чиновник.

Вопрос о необходимости создания экстерриториальных инстанций в системе общей юрисдикции ставился экспертами с середины прошлого десятилетия – каждый раз, когда речь заходила о продолжении судебной реформы, напоминает представитель правительства в высших судах Михаил Барщевский. Разрыв возможных связей между судами и региональными властями благотворно отразится на инвестиционном климате, позволит повысить независимость судебных решений, а главное – поднять доверие общества к судебной системе как независимой ветви власти и сделать это можно быстро, добавляет Барщевский. Идея хорошая, согласен адвокат Генри Резник, главное, чтобы в кассационные суды пришли судьи надлежащего уровня.