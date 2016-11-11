Новому президенту США трудно найти людей на ключевые должности

В четверг Барак Обама провел первую встречу с Дональдом Трампом, главной темой которой стала передача власти. Команда миллиардера уже начала обсуждение состава новой администрации, сообщили в четверг The Wall Street Journal (WSJ) и Financial Times (FT). «Я хочу убедиться, что передача власти пройдет успешно, ведь мы, по сути, сейчас в одной команде», – заявил Обама в среду. По результатам голосования во вторник Трамп получил более 279 голосов выборщиков, гарантировав себе победу на выборах президента США. Инаугурация нового главы Белого дома пройдет 20 января.

Одной из инициатив команды Трампа, которая будет осуществлять переход власти, может стать запрет на занятие должностей в министерствах, которые члены этой команды помогают формировать, сообщает WSJ. Такое новшество, которое может действовать на протяжении всего срока нахождения у власти миллиардера, будет свидетельствовать об изменениях в системе, которые Трамп обещал во время предвыборной кампании. Трамп также может отказаться от услуг консультантов и экспертов, которые работают сразу и в частном, и в публичном секторах. Отдельная группа займется тем, как можно в кратчайшие сроки осуществить одно из главных предвыборных обещаний Трампа – построить стену на границе с Мексикой. Два участника президентской гонки от республиканской партии могут занять важные посты в новой администрации: должность министра юстиции может получить губернатор Нью-Джерси Крис Кристи, а министра здравоохранения – темнокожий нейрохирург Бен Карсон. Вице-президент Майк Пенс будет играть огромную роль при формировании новой администрации, уверяет FT со ссылкой на сторонников миллиардера: он займется поиском людей на ключевые должности, а также выстроит работу со спикером палаты представителей республиканцем Полом Райаном, с которым у Трампа были особенно натянутые отношения.

Кандидат в госдеп По мнению издания Politico, главным кандидатом на пост госсекретаря является бывший спикер палаты представителей Ньют Гингрич, поддерживавший Трампа. Он известен своими консервативными взглядами.

Трамп оказался в совершенно необычной для избранного президента США ситуации, убежден профессор Колумбийского университета Роберт Джервис. Конфликт Трампа с руководством республиканской партии во время предвыборной кампании привел к тому, что у миллиардера выбор кандидатов на ключевые должности сейчас очень ограниченный. «В настоящее время Трампа поддерживают только два высокопоставленных политика, которые во внешней политике и безопасности действительно разбираются, – бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси и бывший глава разведывательного управления министерства обороны генерал Майкл Флинн, причем оба они демократы. А ведь помимо ключевых постов новому президенту еще придется нанять сотни людей на новые должности более низкого уровня. Правда, вся эта история с Трампом для нашей страны крайне необычная, поэтому удивляться мы еще долго не перестанем», – прогнозирует Джервис. Специальная группа в переходной команде по возведению стены на границе с Мексикой не достигнет никакого успеха, убежден профессор: «Это просто никак не будет работать, мероприятие чересчур дорогостоящее, и кто будет за это платить? Трамп может говорить, что Мексика сама заплатит, но она этого делать точно не будет, тогда республиканцам и Трампу придется либо увеличить госдолг, либо сократить военные расходы, что крайне маловероятно. Актуальность идеи вообще сомнительна, ведь миграция из Мексики, которая и стала причиной всего этого, в настоящее время довольно низка».