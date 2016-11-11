«Открытая России» заявит в уставе политические цели

«Открытая Россия» экс-руководителя ЮКОСа Михаила Ходорковского в ближайшие выходные проведет учредительную конференцию движения, на которой примут устав, манифест и программу деятельности. Конференция пройдет в Хельсинки, на нее соберется более 100 участников. «Ведомости» ознакомились с проектом устава общественного сетевого движения, первый же пункт которого говорит о том, что оно преследует политические цели, а один из руководящих органов – совет движения будет рекомендовать к выдвижению кандидата на должность президента России.

По словам руководителя проекта «Открытые выборы» Тимура Валеева, в Минюсте движение регистрировать не будут, однако формализация движения нужна, чтобы собрать сторонников и структурировать организацию: «К тому же региональные отделения могут понадобиться в дальнейшем, если мы решим регистрировать партию. Сейчас будут представители 30 регионов». Согласно уставу в каждом отделении должно быть больше 20 человек, пока таких отделений несколько – Москва и область, Санкт-Петербург, Тверь, Татарстан. В рамках движения будет создано четыре группы деятельности: правозащита, общественный контроль за чиновниками и депутатами, участие в муниципальных и региональных выборах, общественный контроль за СМИ и разоблачение пропаганды. По словам Валеева, уже решено, что если Алексею Навальному разрешат баллотироваться на пост президента, то «Открытая Россия» поддержит его.

Координатор «Открытой России» в Санкт-Петербурге Андрей Пивоваров говорит, что после участия в выборах в Госдуму у организации появились сторонники и волонтеры, многие из которых стали задавать вопрос – что дальше, поэтому было решено как-то формализоваться. Таким образом движение может привлечь еще больше активистов, говорит он. «Мы хотим заниматься прикладными проектами – уйти от оголтелой критики и доказать, что мы более эффективны, чем действующие госорганы», – говорит он.

Среди основных целей движения – обеспечение равного доступа граждан к национальному благосостоянию, содействие созданию независимых СМИ, участие в выборах, формирование общественного мнения. Движение планирует проводить публичные акции, вести общественный контроль за органами госвласти, разрабатывать программы общественного и государственного развития, создавать СМИ, создавать союзы с политическими партиями. Вступить в организацию можно, подав заявление. Среди разных обязанностей участников движения – не делать заявлений от имени «Открытой России», если у нее нет согласованной позиции, по мере возможностей поддерживать организацию финансово, а в случае избрания в органы власти или МСУ информировать движение о своей деятельности.

Участниками движения могут быть члены разных политических партий и общественных объединений. Отделения действуют в пределах одного или нескольких регионов, создаются они по решению съезда или совета. Совет избирает членов бюро в составе председателя движения и его замов. Именно совет движения в случае участия в выборах дает согласие на поддержку кандидатов и рекомендует к выдвижению кандидата на должность президента. Совет может рекомендовать кого-то для избрания в члены избиркома или в наблюдатели. Основателем движения является Ходорковский, он может отложить решение совета или съезда. Председатель движения станет известен в субботу.

У «Открытой России» превалирует политическая повестка, очевидно, что Ходорковский пытается институциализировать политическую деятельность, чтобы участвовать в выборах, говорит политолог Александр Пожалов: «Участие в выборах в Госдуму было способом протестировать, как к ним отнесутся региональные власти. Их кандидаты не испытывали серьезного давления, и главным итогом для активистов стало то, что «Открытая Россия» является относительно безопасной формой участия в политике, а Ходорковский готов финансово помогать. Поэтому проект может быть интересен для муниципальных и региональных оппозиционных политиков на местах». Следующим шагом может стать регистрация партии или альянс с уже существующей, говорит он, хотя разницы, идти самовыдвиженцем или от демократической партии, нет, поскольку во многих регионах у них нет льгот на выдвижение. «В следующем году станет ясно, будут ли они преобразовываться в партию. К тому же в России много «спящих» партий, вопрос только в их цене и потребности в них у Ходорковского», – полагает он. Пожалов считает, что Ходорковский хочет стать новой точкой сбора для активистов на фоне кризиса в оппозиции, а проекты, которыми будет заниматься «Открытая Россия», похожи на предвыборные – за счет создания СМИ можно будет доносить свою политическую программу и проводить расследования против власти. Он напоминает, что Ходорковский активно продвигает «Открытую Россию» на Западе, а формализованное движение – более понятная форма для взаимодействия с западными политиками.

Поскольку не создается весомая зарегистрированная структура, то сейчас это скорее информповод, говорит политолог Александр Кынев. У «Открытой России» уже была сеть региональных координаторов, которая создавалась непублично, напоминает он. «Кроме того, это троллинг власти, таким же проектом были «Открытые выборы» – они ждали, что власть сделает в ответ на их действия. Власть сначала велась на троллинг, а потом демонстративно зарегистрировала их кандидатов. Учитывая специфику отношения к проектам Ходорковского, часть участников могут ждать не самые приятные личные последствия. И если власть будет реагировать, как обычно, – увольняя, обыскивая и т. д., то организация получит новые информповоды», – говорит он.