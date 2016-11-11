Конституционный суд рассмотрит запрос Минюста по делу ЮКОСа

Конституционный суд в пятницу сообщил, что принял к рассмотрению запрос Минюста о возможности исполнения постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по иску ЮКОСа к России. Судьей-докладчиком по делу назначена Людмила Жаркова. Суд назначил слушания на 15 декабря.

31 июля 2014 г. ЕСПЧ присудил бывшим акционерам компании 1,86 млрд евро. По мнению суда, государством были нарушены права заявителей на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство, что привело к банкротству компании.

Запрос Минюста за подписью уполномоченного России в ЕСПЧ Георгия Матюшкина поступил в Конституционный суд в середине октября. В ведомстве пришли к выводу о невозможности исполнения соответствующего постановления, говорится в документе, с которым удалось познакомиться «Ведомостям». Обязательства, возложенные на Российскую Федерацию, основаны на таком толковании ЕСПЧ положений Конвенции о правах человека, которое расходится с Конституцией, настаивает Минюст, апеллируя к постановлениям самого же Конституционного суда.

В частности, ЕСПЧ счел «необоснованным» взыскание с ЮКОСа штрафов за налоговые нарушения именно потому, что это было сделано по истечении трехлетнего срока давности привлечения к налоговой ответственности, напоминают авторы запроса. Между тем 14 июля 2005 г. Конституционный суд, рассмотрев жалобу ЮКОСа, пришел к выводу: если налогоплательщик препятствует осуществлению налогового контроля, то срок давности нарушения можно отсчитывать не с момента его совершения, а с того времени, когда о нем стало известно проверяющим органам. Поскольку ЮКОС уличили в «намеренных действиях по уклонению от уплаты налогов», суд закономерно сделал вывод о пропуске срока давности привлечения ЮКОСа к налоговой ответственности, отмечается в запросе. Таким образом, штрафы взыскали по закону, соответствие которого Основному закону уже подтверждено в процедуре конституционного судопроизводства, подчеркивается в запросе.

Еще одна претензия ЕСПЧ была связана с завышенным, по мнению суда, размером исполнительского сбора - он не был связан с фактическим размером расходов на исполнение, указывал ЕСПЧ. Однако Конституционный суд в своем постановлении от июля 2011 г. указал, что сбор в размере 7% от взыскиваемых средств следует рассматривать как меру принуждения в связи с несоблюдением законных требований государства и что применение такой санкции не противоречит Основному закону страны, напоминает Минюст. Там также не согласны с тем, что право на компенсацию получили все, кто являлся акционерами ЮКОСа к моменту его банкротства: они не были участниками процесса и не заявляли претензий, это нарушает общепринятый принцип справедливости и равенства перед судом, который провозглашен как Конституцией, так и Европейской конвенцией.

Директор GML (представляет интересы ЮКОСа) Тим Осборн передал «Ведомостям», что пока не получил от Конституционного суда приглашения сформулировать свою позицию по этому делу и представить ее каким-либо образом в суд. Но он приветствовал бы такое приглашение.

Эксперты убеждены, что возможность неисполнения решения ЕСПЧ - вопрос исключительно политический. «С юридической точки зрения здесь нечего обсуждать, с правовой точки зрения национальные суды не вправе обсуждать возможность неисполнения решений международных судов», - говорит адвокат Double Bridge Law Сергей Голубок. Сама постановка вопроса абсурдна, соглашается адвокат Рамиль Ахметгалиев. Но, замечает он, правовой нигилизм в целом - очень характерное явление для отечественной судебной системы: нижестоящие суды часто игнорируют указания вышестоящих, в том числе и самого Конституционного суда, теперь этот принцип пытаются распространить на ЕСПЧ.