Володин заявил о схожести многих позиций Путина и Трампа

У президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа очень много схожих позиций, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью НТВ.

По словам Володина, «ровно то, о чем он [Трамп] говорил, говорит наш президент». В частности, о борьбе с терроризмом, об отстаивании интересов страны, при этом с учетом других стран. «Очень много таких точек пересечения и очень много схожих позиций у Путина и Трампа. Будет ли Трамп следовать тем заявлениям, которые он сделал, покажет время», - подчеркнул Володин.

Ранее о феноменальном сходстве подходов Трампа и Путина к внешней политике говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Володин добавил, что тема России в предвыборной риторике в США звучала часто - «так часто она не звучала никогда в ходе избирательной кампании в США, и разогрев в этой области был просто максимальный». По мнению спикера Госдумы, Трамп победил, исходя из заявлений и мировоззренческих принципов, «которые нам очень близки», а прежняя администрация «нагнетала, увеличивала проблемы, занималась истерией, развитием ее».

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова ранее заявляла, что чем больше вникает в процесс выборов в США и в их избирательную систему, тем больше гордится тем, как были проведены парламентские выборы в России 18 сентября. Володин также заявил, что в США огромное количество «досрочников»: «Если бы у нас такое количество проголосовало досрочно, никогда бы выборы не были бы чистыми, легитимными, да и в принципе их бы не признали».

«Вы знаете, были выборы в Государственную думу, да, высказывания президента «Единая Россия» использовала на выборах, но такого, как в США, буквально давления на избирателя [не было]…» - добавил Володин. Он отметил, что, возможно, «такая беспрецедентно грязная кампания по отношению к Трампу и такое давление и обеспечили ему победу».

Говоря о перспективах диалога президентов России и США, Володин напомнил, что по ключевым вопросам такого сближения позиций между президентами России и США не было никогда.

В США 8 ноября состоялись выборы президента страны. Кандидат от Республиканской партии Трамп получил более 270 голосов выборщиков и был избран президентом США. Решающей для него стала победа над Хиллари Клинтон в штате Пенсильвания, и эта победа дала ему 20 голосов выборщиков. Пенсильвания не выбирала республиканцев с 1988 г. В то же время Клинтон получила больше голосов избирателей. Этот случай стал пятым в истории США, когда президентские выборы выиграл кандидат, набравший меньшее число голосов избирателей, чем его соперник. В последний раз это произошло в 2000 г., когда президентом стал республиканец Джордж Буш-младший, получивший на 500 000 голосов граждан меньше, чем демократ Альберт Гор. Подобное также произошло в 1824, 1876 и 1888 гг.