Демократия
Статья опубликована в № 4202 от 14.11.2016 под заголовком: Нежелательные лица

Госдума запретит нежелательным организациям создавать юрлица

Российские НКО прервали отношения с такими организациями
По закону 2015 г. НКО может быть признана таковой, если ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя России, обороноспособности или безопасности государства
По закону 2015 г. НКО может быть признана таковой, если ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя России, обороноспособности или безопасности государства
Сергей Карпов / ТАСС

В среду комитет по делам общественных объединений одобрит законопроект правительства, запрещающий нежелательным организациям создавать в России юридические лица. У комитета (соисполнитель по закону, основной комитет по конституционному законодательству пока не рассматривал проект) нет замечаний к законопроекту, согласно плану он должен быть принят в первом чтении в ноябре, рассказал собеседник в комитете. Эти поправки в «контрсанкционный» закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека» были внесены правительством в октябре.

По закону 2015 г. о нежелательных организациях заграничная некоммерческая организация (НКО) может быть признана таковой, если ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя России, обороноспособности или безопасности государства. После признания нежелательной счета и имущество организации блокируются, а въезд ее сотрудников в Россию ограничивается. Сейчас «нежелательными» в списке Минюста признаны семь организаций, среди них Международный республиканский институт Джона Маккейна (МРИ), фонд «Открытое общество» Джорджа Сороса, Фонд инвестирования в развитие СМИ (МДИФ), Национальный фонд в поддержку демократии, Американо-российский фонд по экономическому и правовому развитию. В октябре Минюст также заявил, что международное правозащитное общество «Мемориал», включенное Минюстом в реестр НКО-иноагентов, получало деньги от признанных нежелательными иностранных организаций.

Председатель комитета по делам общественных объединений Сергей Гаврилов (КПРФ) подтвердил, что правительственный законопроект, вероятно, будет одобрен. «Этот проект дополняет решение от 2015 г.», – объяснил депутат.

Закон действует вполне эффективно: все известные НКО прервали отношения с нежелательными организациями, говорит руководитель Совета по правам человека Михаил Федотов. Это может быть и хорошо, и плохо – в зависимости от того, какая деятельность ведется этими организациями, отмечает он. Например, фонд Сороса поддерживал самые разные проекты, вплоть до сельских библиотек. Поэтому Совет по правам человека с самого начала заявлял о том, что нужно говорить не о нежелательных организациях, а о нежелательной деятельности.

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