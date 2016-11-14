Ущерб от землетрясений и цунами в Новой Зеландии оценили минимум в $1,4 млрд

Ущерб от землетрясений и цунами в Новой Зеландии оценили в $1,4 млрд

Премьер-министр Новой Зеландии Джон Ки оценил ущерб от серии землетрясений и цунами в стране как минимум в 2 млрд новозеландских долларов ($1,4 млрд), передает Reuters. «Трудно поверить, что затраты будут меньше пары миллиардов», – сказал он Radio New Zealand. По его словам, на восстановительные работы потребуются месяцы.

«Огненное кольцо» Новая Зеландия входит в так называемое Тихоокеанское вулканическое огненное кольцо. В этой области происходит около 90% всех землетрясений планеты и 80% самых мощных из них.

В ночь на понедельник в Новой Зеландии, в 95 км от города Крайстчерч произошло землетрясение магнитудой 7,8. Вскоре после этого произошла вторая серия подземных толчков магнитудой 6,2. Землетрясение вызвало цунами, высота волн достигала 2,49 м, максимума за последние 38 лет. На данный момент предупреждение о цунами снято, но власти просят жителей держаться подальше от береговой линии. Проект по мониторингу землетрясений GeoNet, финансируемый правительством страны, сообщил, что афтершоки будут продолжаться в течение следующих нескольких месяцев.

В результате землетрясения погибли два человека, более 20 пострадали, сообщило RNZ. Город Каикора на востоке Южного острова оказался полностью отрезанным от остального мира, завалены дороги, которые ведут в него с севера и с юга, сообщается о серьезных разрушениях. Власти Новой Зеландии также сообщили, что в результате землетрясений была прорвана дамба на Южном острове – мощные потоки воды устремились в реку Кларенс. Местные власти призвали жителей Каикоры как можно скорее перебраться на возвышенные места, передает BBC. В некоторых городах в супермаркетах раскупили воду и хлеб, сообщает RNZ.

По мнению премьера страны, число погибших будет оставаться на низком уровне. Министр гражданской обороны Новой Зеландии Джерри Браунли отметил, что самой большой проблемой окажется ущерб, нанесенный инфраструктуре. Он также добавил, что основным приоритетом на ближайшее время станет доставка чистой воды, продуктов питания и других предметов первой необходимости для жителей Каикоры и около 1000 туристов в городе.

Один эксперт сказал TVNZ, что небольшое число погибших, возможно, связано с тем, что первое землетрясение произошло ночью. «Люди были в безопасности в своих домах, дома могут быть повреждены, но они безопаснее для людей, которые находятся внутри», – сказал Кен Элвуд из Университета Окленда.

David Alexander/SNPA via AP В ночь на понедельник 14 ноября геологическая служба США зарегистрировала на побережье Новой Зеландии подземные толчки магнитудой 7,8 балла. Город Каикора на востоке Южного острова (на фото дорога в город) оказался полностью отрезанным от остального мира, завалены дороги, которые ведут в него с севера и с юга, сообщается о серьезных разрушениях 1/7 Mike Scott/New Zealand Herald via AP Эпицентр землетрясения находился в 91 км к северо-востоку от города Крайстчерч - южнее столицы Новой Зеландии Веллингтона. Город еще не до конца восстановился после землетрясения 2011 г. На фото: стены местной церкви 2/7 Ross Setford/SNPA via AP Из-за угрозы цунами были эвакуированы жители некоторых районов Веллингтона и соседних городов. В результате землетрясения погибли два человека, заявил премьер-министр страны Джон Ки. Его цитирует местное издание TVNZ 3/7 Ross Setford/SNPA via AP Премьер-министр Новой Зеландии Джон Ки оценил ущерб от серии землетрясений и цунами в стране как минимум в 2 млрд новозеландских долларов ($1,4 млрд), передает Reuters. На фото: один из супермаркетов в Веллингтоне 4/7 Anthony Phelps / Reuters Повреждения железной дороги у города Бленхайма на Южном острове Новой Зеландии 5/7 REUTERS/Anthony Phelps Трасса номер 1 на Южном острове недалеко от города Бленхейма во многих местах серьезно повреждена или завалена 6/7 Newshub via AP На скриншоте видео, сделанном после землетрясения, показаны три коровы, оказавшиеся на островке, образовавшемся в результате разлома почвы на одном из пастбищ 7/7

Произошедшее в ночь на понедельник землетрясение стало сильнейшим в стране с 2009 г. (тогда магнитуда также составила 7,8), но не таким разрушительным, как землетрясение в 2011 г., пишет The Wall Street Journal. В 2011 г. магнитуда землетрясения составила 6,3, город Крайстчерч до сих пор не оправился от разрушений, погибли 185 человек, в основном из-за повреждения зданий.