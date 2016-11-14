Защитников «Торфянки» могут обвинить в оскорблении чувств верующих

Защитников парка «Торфянка», которые боролись с планами построить там православный храм, обвинили в оскорблении чувств верующих и незаконном воспрепятствовании деятельности религиозных организаций. Следственный комитет возбудил уголовное дело против лидера протестного движения парка «Торфянка» Евгения Лебедева и участницы инициативной группы Марины Виригиной, сообщила ТАСС адвокат общественного движения «Сорок сороков» Оксана Михалкина. По ее словам, они задержаны. Адвокат объяснила, что дело было возбуждено по неоднократным заявлениям о противоправных действиях задержанных, заявитель - координатор движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин. Она не исключает, что к обвинению может добавиться ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). «Интерфаксу» Михалкина сообщила об обысках в домах у «храмофобов».

«Медиазоне» Михалкина сказала, что Кормухин подавал заявление о нападении на священника Олега Шалимова, осквернении креста, установленного в «Торфянке» (его облили неизвестной жидкостью), и воспрепятствовании молебну у креста.

Ранее ТАСС со ссылкой на неназванную активистку из инициативной группы сообщал, что полиция задержала 13 сотрудников парка. Ранним утром у них дома начались обыски. Собеседница ТАСС заявила, что обыски проводились без каких-либо объяснений и что среди задержанных были целые семьи.

Активистка и коммунистка Наталья Кутлунина написала в Facebook, что к ней с обыском в 6 утра в понедельник пришли девять полицейских, у них было постановление об обыске и проверке информационых носителей. Следственные действия продолжались три часа. Саму Кутлунину не задержали, так как она временно уехала из Москвы в гости. Из квартиры изъяли «плакаты, партийную литературу, ноутбуки и сына и мужа, мобильный младшего сына».

Полиция задержала как минимум десять защитников московского парка «Торфянка», рассказала РБК очевидец Виктория Миронова. По ее словам, обыски начались в семи квартирах рано утром в понедельник, задержанным вручили повестки по ст. 148 УК (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, она предусматривает наказание за оскорбление чувств верующих). С двух сторон жилого дома дежурили полицейские автомобили, каждого задержанного конвоировали около 15–20 сотрудников полиции, а все это снимало НТВ, рассказала Миронова.

Адвокат Максим Пашков рассказал «Медиазоне», что, по его данным, задержаны более десяти человек. Их доставили в Следственное управление Следственного комитета по Северо-Восточному административному округу Москвы, на 17-й проезд Марьиной рощи, сообщает портал «ОВД-инфо». Защитник парка Михаил Барботкин сообщил «ОВД-инфо» по телефону, что Наталья Федорова, Борис Федоров, Дарья Федорова, Евгений Лебедев, Валентина Лебедева, Павел Алексеев, Владислав Кузнецов, Светлана Кузнецова и еще один задержанный активист, Сергей Макаркин, доставлены в СК. По данным «ОВД-инфо», также туда доставили Константина Яцына и Дениса Гончаренко. Руководитель правозащитной организации «Русь сидящая» Ольга Романова написала в Facebook, что вместе с юристом Мариной Веригиной задержан и ее муж Владимир Гречанинов.

Позднее Романова со ссылкой на адвоката Сергея Шанка сообщила, что они все еще дома, обыск у них продолжается, дверь в квартиру выломана.

В 15.30 «ОВД-инфо» сообщил об освобождении Дарьи Федоровой, Бориса Федорова, Евгения Лебедева и Валентины Лебедевой. Евгений Лебедев сообщил порталу, что их с женой в СК допросили как свидетелей по делу об оскорблении чувств верующих и обязали явиться на допрос. По его словам, в 6 утра, после того как он открыл дверь полиции, в квартиру вошли силовики и съемочная группа НТВ. При обыске в квартире изъяли все электронные носители информации. Полицейские говорили им, что протест в защиту парка «Торфянка» проплачен «на верхах», и интересовались, откуда же активисты берут деньги на свою деятельность.

Информацию ТАСС о том, что Лебедев подозревается по ст. 148 УК, он не подтвердил. Также он опроверг информацию НТВ о том, что в квартире у них нашли патроны от огнестрельного оружия, по его словам, патроны в документах об изъятом имуществе не указаны. Сюжет НТВ вышел под названием «Обыски у неоязычников».

Лидер московского «Яблока» Сергей Митрохин направил обращение на имя руководителя СКР по Москве Александра Дрыманова и на имя начальника столичного главка МВД Олега Баранова. Как сообщает сайт партии, он требует сообщить все имена задержанных, где они находятся и объяснить причину ареста.

Противостояние в парке «Торфянка» продолжается с 18 июня 2015 г. Протестуют против строительства храмового комплекса по программе «шаговой доступности» жители близлежащих домов, им противостоят активисты из православного движения «Сорок сороков», среди которых тоже есть местные жители. Активное противостояние началось с первых дней стройки, и власти решили ее приостановить. В конце декабря пресс-служба префектуры СВАО на своем сайте проинформировала жителей Лосиноостровского района о принятом решении отменить строительство и переоформить территорию, ранее выделенную под строительство, в состав природного комплекса. Пока в парке установлен поклонный крест, отмечает «Интерфакс». В январе активисты движения «Сорок сороков» провели митинг за храм, накануне которого ночью попытались завезти в парк бревна для строительства. Защитники парка оказали сопротивление, вызывали полицию, были задержания.

31 июля Бабушкинский суд столицы прекратил производство по делу о стройке после того, как защитники парка отозвали свой иск, в котором оспаривали законность процедуры публичных слушаний по вопросу о возведении церкви. В тот же день епархиальный совет Московской городской епархии выразил готовность рассмотреть возможность строительства храма не в «Торфянке», а в другом месте, если оно будет достойным и в случае поддержки местных жителей. Как сообщает «Интерфакс», депутаты Лосиноостровского муниципального округа предложили местным жителям высказаться по поводу строительства храма в «Торфянке» в письменном виде или через интернет-приемную сайта округа до 12 августа. Результаты голосования не обнародовали.

Голосование об альтернативном участке под храм проводилось и через проект «Активный гражданин». Как напоминает «Интерфакс», менее чем за десять дней в управу Лосиноостровского района поступило 227 предложений от граждан. Муниципальные депутаты выбрали пять самых популярных и удобных для жителей адресов. Выяснилось, что две площадки заняты, а на трех строительство оказалось возможно, отмечает «Интерфакс». Это участки около железнодорожной станции «Лосиноостровская» (по Анадырскому проезду), рядом с домом 42 по улице Летчика Бабушкина, около супермаркета по улице Изумрудная, дом 3.

Защитник парка Баработкин напомнил РБК, что активисты направили патриарху Московскому и всея Руси Кириллу 500 обращений с просьбой выбрать замену «Торфянке» из представленных ранее 20 альтернатив. «Однако после этого патриарх заявил, что люди в парке идут против веры, а задача церкви не идти на попятную. Я связываю сегодняшние события именно с этим», — сказал он.