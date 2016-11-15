СКР высказал претензии к руководству «В контакте»

Так называемые «группы смерти» «В контакте», где подростков склоняли к суициду, действовали исключительно в этой соцсети, а ее руководство, как считает следствие, «не приняло достаточных мер для ее блокирования и пресечения переписки администраторов и участников». Это говорится в заявлении представителя Следственного комитета России Светланы Петренко. Она рассказала, как идет расследование уголовного дела, которое в мае 2016 г. было возбуждено петербургскими следователями по публикациям в СМИ о закрытых группах в соцсетях. Дело было возбуждено о подстрекательстве к доведению до самоубийства (ч. 4 ст. 33, ст. 110 УК).

Администрация соцсети регулярно проводит мониторинг сайта на наличие «групп смерти», заявил агентству «Москва» пресс-секретарь «В контакте» Евгений Красников. «Наша компания придерживается политики нулевой терпимости к пропаганде суицида. Если сообщество посвящено описанию способов суицида или оправданию этой темы, то оно блокируется навсегда без права обжалования. Мы боремся с этим явлением как своими силами, регулярно проводя мониторинг сайта, так и реагируя на сигналы пользователей и регулятора - Роскомнадзора».

Он добавил, что в компании не знают, какие группы подразумевал Следственный комитет.

На каждое пропагандирующее суицид сообщество, которое блокируется по требованию Роскомнадзора, приходится 10 сообществ, найденных и заблокированных командой «Вконтакте», заверил Красников.

Еще в мае пресс-секретарь «В контакте» Евгений Красников в интервью ТАСС заявил, что компания официально не комментирует возможное участие в расследовании Следственного комитета о закрытых группах. «Мы раскрываем данные групп только по решению суда», – сказал он тогда. Красников также добавил, что модераторы «довольно давно» борются с этим явлением, в частности, блокируя работу таких групп. «Как и ранее, мы призываем наших пользователей сообщать о любой активности, которая им кажется противоправной, в интерфейсе для этого есть специальная кнопка», – сказал он.

Обыски в 10 регионах

Утром 15 ноября СКР сообщил, что в Подмосковье задержан администратор одной из таких групп. Затем Петренко рассказала, что во вторник идет серия обысков в 10 регионах – Краснодарском крае, республиках Коми и Башкортостан, Московской, Волгоградской, Воронежской, Тульской, Кемеровской, Новосибирской, Омской областях. «Обыски проводятся у администраторов и участников «группы смерти», имеющих псевдонимы Филипп Лис, Филипп Море, Мирон Стех, Хранитель Истины, и других, изымаются электронные носители и иные материалы, имеющие значение для расследования, допрашиваются свидетели и потерпевшие», – говорится в сообщении СКР.

Установлено 15 потерпевших – несовершеннолетних, состоявших в «группах смерти» и совершивших суициды в различных регионах, информирует СК. Еще пять самоубийств не состоялось. Психолого-лингвистическая экспертиза установила, что в переписке администраторов группы содержится побуждение к совершению суицида, способствовавшее деформации инстинкта самосохранения и девальвации смерти.

Задержанный в Подмосковье – администратор одной из «групп смерти» Филипп Будейкин, зарегистрированный в сети под псевдонимом Филипп Лис, проживающий в Солнечногорске, уточняет СКР. Он задержан первым по этому делу.

«Закрытый клуб» и «психологическая ловушка»

По версии следствия, с декабря 2013 г. по май 2016 г. злоумышленники создали восемь виртуальных сообществ «В контакте», «где открыто пропагандировали суициды и склоняли к их совершению несовершеннолетних пользователей». Следователи установили, что доступ к этим группам был строго ограничен и «сродни членству в закрытом клубе осуществлялся на усмотрение администратора сообщества». «На следующем этапе новоиспеченные участники должны были пройти различные тесты и задания, по мере выполнения которых прогрессировал рейтинг, открывающий доступ к новым «возможностям»: контенту и заданиям, связанным с тематикой смерти, суицида, причинением себе физических увечий и инсценировке этих событий. В подтверждение своих «успехов» ребята направляли администраторам группы, пользующимся непререкаемым авторитетом, рисунки, тексты, фотографии порезов и тому подобное. Стоит отметить, что последовательному воздействию на детей способствовала четко выверенная с психоэмоциональной точки зрения тактика, ведь выполнение некоторых заданий происходило глубокой ночью, что приводило к систематическому недосыпанию и, как следствие, ухудшению самочувствия, снижению волевых и аналитических способностей, невозможности взвешенно и адекватно воспринимать происходящее», – рассуждает Петренко.

Для самой «Новой газеты» подготовка статьи не прошла бесследно. В редакции прошла служебная проверка в связи с сообщением Lenta.ru о том, что сотрудники газеты якобы давили на источники при подготовке материала. По результатам служебной проверки продюсеру Наталье Соколовой вынесен выговор за нарушение норм журналистской этики, выразившееся в несанкционированной передаче редакционных материалов третьим лицам и оказании давления на источник информации. Она была отстранена от работы, связанной с деятельностью отдела расследований. Заместитель главного редактора Сергей Соколов получил выговор «за потерю контроля над ходом расследования, неверную оценку ситуации и нечеткое инструктирование сотрудника в возникших обстоятельствах».

По словам представителя СК, ребенок в результате «попадал в сильнейшую психологическую ловушку». «Смерть пропагандировалась как единственно правильный и красивый способ выхода из сложных жизненных ситуаций, культивировались депрессивные психологические состояния, применение насилия в отношении себя и окружающих, а незыблемые человеческие ценности – семья, друзья, образование – критиковались, высмеивались и обесценивались. Балансируя на грани между виртуальной и реальной действительностью, дети проецировали происходящее на экране в собственную жизнь, воспринимая его как нечто естественное, обыденное, нормальное, в то время как руководители групп крепко держали руку на пульсе, вынуждая ребят выполнять все более изощренные задания. Как выяснили следователи, за отказ от их выполнения следовало безальтернативное исключение из группы, а каждый из участников настолько дорожил своим рейтингом, что не смел перечить виртуальным авторитетам и вынужден был выполнять опасные задания вплоть до совершения самоубийства», – говорится в сообщении.

«Лучшие следователи были направлены на расследование этого уголовного дела и делали все возможное, чтобы как можно скорее выйти на след злоумышленников», – отметила Петренко. По ее словам, в СКР создана межведомственная рабочая группа по вопросам предупреждения распространения в сети интернет информации, провоцирующей суицидальное поведение и призывающей совершать самоубийства. По поручению председателя СК Александра Бастрыкина вырабатывается комплекс профилактических мер для защиты несовершеннолетних от преступного воздействия, среди которых введение уголовной ответственности за склонение к суициду.

Комментарий Мизулиной

Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина надеется, что все причастные к созданию «групп смерти» будут наказаны. Это сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сенатора. «Я рада тому, что Следственному комитету удалось выявить одного из организаторов сообществ суицидальной направленности. Подтвердились опасения о том, что деятельность по пропаганде суицидов в интернете является организованной», – добавила она. Мизулина считает, что такие группы должны блокироваться, а руководство «В контакте» должно разработать механизмы, которые исключили бы возможность появления сообществ с пропагандой самоубийств.

История вопроса

«Новая газета» в мае опубликовала статью о существующих закрытых группах «В контакте», в которых, по сведениям издания, подростков планомерно и со знанием психологии доводят до самоубийства. Проверить эту информацию уже обещали Роскомнадзор и Роспотребнадзор. 17 мая тогдашний уполномоченный при президенте по правам ребенка Павел Астахов сообщил, что намерен обратиться в СКР с просьбой о проверке этой информации.

В статье «Новой газеты» упоминалась участница такой группы с никнеймом «Ева Рейх». 25 мая СКР сообщил, что под этим прозвищем скрывалась 13-летняя школьница из Омска. Ее и ее мать опросили. Девочка «не отрицала, что, играя, вела переписку в социальных группах со многими участниками, в том числе на суицидальную тематику», говорилось в сообщении областного управления СКР.