Россия нанесла массированные удары по целям в Сирии

Фрегат «Адмирал Григорович» совершил во вторник пуски крылатых ракет «Калибр» по объектам, принадлежащим террористам, в Сирии. Об этом на совещании у президента России Владимира Путина заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Министр уточнил, что целями массированных ударов являются заводы террористов в провинции Идлиб и Хомс. «Основные цели нанесения ударов – склады с боеприпасами, скопления и центры подготовки террористов, а также заводы по изготовлению разного рода средств массового поражения населения», – приводит ТАСС слова Шойгу.

Он также отметил, что в операции в том числе был впервые задействован тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов».

Путин заявил, что ставил задачу по надежному воздушному прикрытию российских сил в Тартусе и Хмеймиме. Шойгу ответил, что была проведена большая работа «по организации хорошо эшелонированной системы обороны».

В Средиземном море находится российская корабельная авианосная ударная группа во главе с тяжелым атомным ракетным крейсером «Петр Великий». В составе группы, в частности, тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», большие противолодочные корабли «Североморск», «Вице-адмирал Кулаков» и фрегат «Адмирал Григорович», оснащенный крылатыми ракетами «Калибр».

Минобороны России 14 ноября подтвердило потерю истребителя МиГ-29К из состава авиагруппы тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» близ побережья Сирии. Авария произошла при заходе истребителя на посадку на авианосец. В ведомстве отметили, что здоровью летчика, потерпевшего аварию МиГ-29К, ничто не угрожает.