Международная жизнь

Россия нанесла массированные удары по целям в Сирии

Впервые был задействован крейсер «Адмирал Кузнецов»
Фрегат «Адмирал Григорович» на месте постоянного базирования в Севастополе
Фрегат «Адмирал Григорович» на месте постоянного базирования в Севастополе
Александр Карпушкин / ТАСС

Фрегат «Адмирал Григорович» совершил во вторник пуски крылатых ракет «Калибр» по объектам, принадлежащим террористам, в Сирии. Об этом на совещании у президента России Владимира Путина заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Министр уточнил, что целями массированных ударов являются заводы террористов в провинции Идлиб и Хомс. «Основные цели нанесения ударов – склады с боеприпасами, скопления и центры подготовки террористов, а также заводы по изготовлению разного рода средств массового поражения населения», – приводит ТАСС слова Шойгу.

ФОТО: Алеппо в центре боевых действий

Он также отметил, что в операции в том числе был впервые задействован тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов».

Минобороны России подтвердило потерю МиГ-29К с «Кузнецова»
Пилот палубного истребителя катапультировался, его здоровью ничто не угрожает

Путин заявил, что ставил задачу по надежному воздушному прикрытию российских сил в Тартусе и Хмеймиме. Шойгу ответил, что была проведена большая работа «по организации хорошо эшелонированной системы обороны».

Россия построит в Сирии первую зарубежную военно-морскую базу

В Средиземном море находится российская корабельная авианосная ударная группа во главе с тяжелым атомным ракетным крейсером «Петр Великий». В составе группы, в частности, тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», большие противолодочные корабли «Североморск», «Вице-адмирал Кулаков» и фрегат «Адмирал Григорович», оснащенный крылатыми ракетами «Калибр».

Минобороны России 14 ноября подтвердило потерю истребителя МиГ-29К из состава авиагруппы тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» близ побережья Сирии. Авария произошла при заходе истребителя на посадку на авианосец. В ведомстве отметили, что здоровью летчика, потерпевшего аварию МиГ-29К, ничто не угрожает.

Preloader gallery
Курдский бронеавтомобиль на окраине Кобани
SEDAT SUNA / EPA / Vostock Photo
Курдский бронеавтомобиль на окраине Кобани
1/10
Военнослужащие Сирийской арабской армии ремонтируют бронированную технику, предназначенную для возведения защитных рвов
Илья Питалев / РИА Новости
Военнослужащие Сирийской арабской армии ремонтируют бронированную технику, предназначенную для возведения защитных рвов
2/10
Самодельный бронеавтомобиль в Кобани
SEDAT SUNA / EPA / Vostock Photo
Самодельный бронеавтомобиль в Кобани
3/10
Самодельная ракетная установка повстанцев в городе Алеппо
Ameer Alhalbi / ZUMA / ТАСС
Самодельная ракетная установка повстанцев в городе Алеппо
4/10
Зенитное орудие в кузове пикапа в городе Ариха
Ammar Abdullah / Reuters
Зенитное орудие в кузове пикапа в городе Ариха
5/10
Повстанческий бронеавтомобиль на окраине Кобани
AP
Повстанческий бронеавтомобиль на окраине Кобани
6/10
Самодельная ракетная установка сирийского производства «Эль-Филь» (слон — араб.) на базе автомобиля «ГАЗ» в пригороде Дамаска. Вес ракеты 500 кг
Михаил Алаеддин / РИА Новости
Самодельная ракетная установка сирийского производства «Эль-Филь» (слон — араб.) на базе автомобиля «ГАЗ» в пригороде Дамаска. Вес ракеты 500 кг
7/10
Курдский импровизированный БТР в провинции Хасеке
Rodi Said / Reuters
Курдский импровизированный БТР в провинции Хасеке
8/10
Автомобиль Сирийской арабской армии в городе Шейх-Мискин
Михаил Алаеддин / РИА Новости
Автомобиль Сирийской арабской армии в городе Шейх-Мискин
9/10
Самодельный бронеавтомобиль
Zain Karam / Reuters
Самодельный бронеавтомобиль
10/10
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике