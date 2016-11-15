Единороссы одобрят проект бюджета

«Единая Россия» во вторник, 15 ноября, обсуждает проект федерального бюджета на 2017 г. и плановый период 2018-2019 гг.: в заседании фракции вечером примет участие премьер-министр и председатель партии Дмитрий Медведев и министры правительства.

Ожидается также выступление заместителя арестованного во вторник министра экономического развития Алексея Улюкаева - Алексея Ведеева. По словам многих депутатов фракции, арест министра стал для них неожиданностью, однако все опрошенные депутаты одобряют действия Следственного комитета и президента.

«Хотелось бы подвести промежуточные итоги сегодняшнего заседания. В нем принимают участие 310 депутатов Госдумы, 202 из них - депутаты-одномандатники. На заседании фракции у каждого депутата есть возможность задать вопросы и получить ответы от представителей исполнительной власти. Во время работы первой секции мы обсуждали вопросы социальной политики. Второй блок будет посвящен развитию реальной экономики, третий – развитию финансовой системы», - рассказал руководитель фракции Владимир Васильев.

«Никогда еще так детально с участием министров мы не обсуждали закон о бюджете», - отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Министр образования и науки Ольга Васильева попросила депутатов Госдумы предусмотреть в бюджете больше денег на строительство новых школ. Министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала, что примерно две трети регионов перешли на новый подход к формированию заработной платы врачей, предполагающий увеличение объема основного оклада работника.