Внешняя политика Дональда Трампа будет зависеть от внутренней

Поздно вечером в понедельник президент России Владимир Путин и избранный президент США Дональд Трамп провели первый телефонный разговор. Как сообщил сайт Кремля, собеседники разделили мнение о необходимости борьбы с международным терроризмом и экстремизмом, затронули вопросы урегулирования кризиса в Сирии, а также условились о личной встрече в будущем. Во время предвыборной кампании Трамп неоднократно положительно отзывался о Путине, говоря, что российский лидер сильнее Барака Обамы, а Москва и Вашингтон совместными усилиями могут победить терроризм в Сирии.

Между тем американские СМИ активно обсуждают вероятных претендентов на ключевые должности в администрации. Так, вероятными кандидатами на пост госсекретаря США американская газета The Wall Street Journal назвала бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани и экс-постпреда США при ООН Джона Болтона.

Гудбай, Америка Барак Обама отправился в прощальное турне: он посетит Грецию, Германию и Перу. Обама хочет убедить союзников, что отношения с ними при Трампе не пострадают.

Трамп при назначении на ключевые должности будет пытаться наладить связи с руководством республиканцев, с которым у него был серьезный конфликт, и играть на избирателя, убеждена старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктория Журавлева: «Скорее всего у него будет двойная система – узкий круг ближайших советников, которые разделяют его представление о реальности, и другие назначенцы, многие из которых должны будут установить связь с партией и истеблишментом. Над многими ключевыми постами встанет как раз такой знак вопроса – это его близкий человек или разменная фигура? Пока все фамилии, которые прочат на ключевые посты, выглядят как уступка истеблишменту. Тот же Джулиани на пост госсекретаря – еще не самый худший вариант, а вот Болтон – закоренелый консерватор, настоящий ястреб». Напряженные отношения с руководством партии и протесты в США будут подталкивать Трампа к реализации внутренней повестки, особенно тех ее пунктов, которые наиболее легко осуществить, например ужесточение борьбы с нелегальной иммиграцией или снижение налогов. Внешняя политика опять же станет разменной монетой, считает эксперт: «Трамп скорее всего ограничится телефонными разговорами и встречами, реальные шаги ему осуществить будет очень сложно. Против него до сих пор настроена верхушка партии, Пентагон, который активно вставлял палки в колеса Джону Керри в Сирии, разведка, госдеп. Продвижения темы улучшения отношений с Москвой может не быть вообще, Трамп при таком раскладе в лучшем случае ограничится блокированием самых жестких мер».

Точек соприкосновения у России и США в Сирии в настоящее время нет, а действия российских ВКС не способствуют ни борьбе с терроризмом, ни окончанию войны, убежден профессор лондонского King’s College Рейнод Лэндерс: «Режим Башара Асада, безусловно, много получает от поддержки Москвы, сохранить сегодняшние позиции ему без нее не удалось бы, но Асад не тот партнер, на которого можно положиться. То, как война ведется, лишь усугубляет проблему. Часть террористических группировок появилась из-за действий Асада, и они оправдывают свое существование тем, что он остается у власти. Все это борьбе с терроризмом никак не способствует».