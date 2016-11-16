Верховный суд отменил приговор Навальному по делу «Кировлеса»

Верховный суд отменил приговор оппозиционеру Алексею Навальному и предпринимателю Петру Офицерову по делу «Кировлеса» и отправил дело на новое рассмотрение. Такое решение принял президиум Верховного суда после того, как в феврале Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил жалобу оппозиционера Алексея Навального и предпринимателя Петра Офицерова на приговор по делу «Кировлеса». Заместитель генпрокурора Николай Винниченко заявил на заседании президиума Верховного суда, что в связи с решением ЕСПЧ необходимо возобновить производство по делу, однако приговор оставить без изменений.

Адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова согласилась с тем, что надо возобновить дело, однако приговор должен быть отменен в связи с отсутствием состава преступления, а осужденные реабилитированы. По ее словам, ЕСПЧ указал на нарушение законодательства при рассмотрении этого дела, а также суд установил, что Навальный и Офицеров были осуждены за предпринимательскую деятельность в связи с произвольным толкованием закона. Михайлова также обратила внимание президиума Верховного суда, что уголовное дело против Навального связано с его политической деятельностью, на что также указал в решении ЕСПЧ.

«Главный вопрос, который должен решить президиум Верховного суда, вернут ли мне мои избирательные права», - заявил на заседании Алексей Навальный. По его словам, важнейшая фраза в решении ЕСПЧ - что уголовный закон был истолкован произвольно. «Единственное, ради чего мы собрались, чтобы узнать: вернется ко мне мое право участвовать в выборах или нет. Я трижды судим уголовным судом – все эти дела были сфальсифицированы только для того, чтобы запретить мне участвовать в выборах и препятствовать моим расследованиям», - сказал Навальный. Он заявил, что надеется, что президиум Верховного суда учтет политические мотивы дела «Кировлеса». Он напомнил, что после суда по делу «Кировлеса» был сразу же заключен под стражу, однако на следующий день «по чьему-то звонку» его отпустили, что свидетельствует о политическом характере дела. Он также напомнил, что его брат Олег Навальный был осужден по делу «Ив Роше», фигурантами уголовных дел проходит большинство сотрудников Фонда борьбы с коррупцией, что тоже говорит о политическом давлении.

Навальный после заседания заявил, что президиум Верховного суда вынес решение в рамках продолжающегося воспрепятствования его политической деятельности: «Формально они отменили приговор, но по сути решение не исполнено. Дело должно быть прекращено, а они направили его на рассмотрение новым судом».

Соратник Навального Леонид Волков написал в Facebook, что теперь «Навальный может в выборах участвовать». Это подтвердила адвокат Михайлова. У Навального есть еще условный срок по делу «Ив Роше», но по этому делу он осужден за преступление средней тяжести, которое не является ограничением для участия в выборах. Ранее Навальный заявлял о намерении баллотироваться на пост президента России в 2018 г.

В феврале этого года ЕСПЧ в своем решении по жалобе Навального и Офицерова указал, что российские суды допустили произвольное толкование закона, признав их виновными в действиях, неотличимых от обычной предпринимательской деятельности. По мнению ЕСПЧ, в этом деле российские суды не обеспечили справедливого судебного разбирательства, тем самым нарушив ст. 6 Европейской конвенции. При этом они даже не попытались скрыть очевидность допущенных нарушений, в частности, отказавшись рассматривать доводы заявителя о политической подоплеке его дела, которые сам ЕСПЧ находит достаточно убедительными. Он указал, что следствие было открыто после публикации расследования Навального о проекте нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан, к которому причастны высшие должностные лица России, а в 2012 г. дело «Кировлеса» было возобновлено по прямому указанию главы Следственного комитета Александра Бастрыкина в тот период, когда Навальный расследовал его бизнес.

ЕСПЧ также пришел к выводу, что выделение уголовного дела в отношении экс-директора «Кировлеса» Вячеслава Опалева, заключившего сделку со следствием, и его рассмотрение в порядке особого производства являлись «способом обойти важные процедурные гарантии»: фактически приговор по делу признавшегося в растрате Опалева имел преюдициальное значение для решения по делу «Кировлеса». И хотя российское правительство доказывало, что в такой ситуации суд был обязан воздерживаться от принятия фактических обстоятельств, изложенных в предыдущем деле, ЕСПЧ отнесся к таким утверждениям критически.

18 июля 2013 г. Ленинский районный суд Кирова признал Навального и Офицерова виновными в хищении в особо крупном размере имущества КОГУП «Кировлес», приговорив их к пяти и четырем годам лишения свободы (впоследствии срок обоим заменен на условный).

Алексей Навальный в Мосгорсуде