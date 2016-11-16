В офисе «Роснано» проходят обыски

Следственные действия в отношении одного из менеджеров компании могут быть связаны с задержкой строительства «НТ-Фарма»

Правоохранительные органы проводят следственные действия в офисе «Роснано», передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу госкомпании.

По словам источника «Ведомостей» в правоохранительных органах, следственные действия проводятся в рамках уголовного дела, которое расследуется СКР. Еще один источник в правоохранительных органах подвтердил, что оно связано с одним из проектов «Роснано» в сфере фармацевтики, который ранее проверяла Счетная палата.

По словам человека, знакомого с несколькими сотрудниками «Роснано» следственные действия проходят в обычном режиме, здание не оцеплено. Проверка ведется в департаменте управляющего директора по инвестиционной деятельности «Роснано» Ольги Шпичко (она отвечает за развитие фармацевтического направления).

Связаться с представителями «Роснано» «Ведомостям» пока не удается.

«Как мы предполагаем на текущий момент, следственные действия в отношении одного из менеджеров "Роснано" могут быть связаны с задержкой строительства фармацевтического комплекса "НТ-Фарма", расположенного в Ярославской области», - говорится в сообщении.

«Роснано» начала инвестиции в проект по строительству «НТ- Фарма» в 2009 г. совместно с пулом частных соинвесторов. Доля компании в проекте - 49%. Компания напоминает, что в ходе реализации проекта у партнеров возникли трудности с графиком платежей, после чего «Роснано» приостановила свои инвестиции. «Проект оказался под угрозой заморозки. Однако в прошлом году "Роснано" удалось найти нового частного инвестора, который заинтересовался вложениями в "НТ-Фарма" и приобрел 35,5% акций в компании. После того как средства от него начали поступать в проект, совет директоров "Роснано" также принял решение о продолжении финансирования в пропорциональной своему акционерному участию доле», - сообщает компания.

В пресс- релизе отмечается, что действия «Роснано» проходили тщательную юридическую экспертизу, проверку службы безопасности, а стратегические решения утверждались советом директоров компании.

В настоящий момент строительство завершено, хотя и с существенным отставанием от первоначального графика, идет установка, тестирование и наладка оборудования. «В отношениях со следственными органами "Роснано" предоставляет всю необходимую информацию и заинтересовано в конструктивном взаимодействии со следствием», - заявила компания, не называя имени менеджера, к которому появились вопросы у следователей.

7 ноября президент России Владимир Путин провел встречу с руководителем компании «Роснано» Анатолием Чубайсом, на которой они обсудили итоги работы корпорации за девять лет с момента создания и перспективы развития наноиндустрии.

Чубайс сообщил, что на сегодняшний день построено 73 завода, отметив, что объем производства в наноиндустрии в 2015 г. составил 341 млрд рублей, что на 41 млрд руб. выше целевых показателей. Он также упомянул, что 10 проектов «Роснано» «не удалось достроить до конца или запустить производство так, чтобы оно окупалось». Однако, по его словам, «если посмотреть в целом на портфель проектов, которые есть у "Роснано", притом, что мы были планово убыточными по нашей стратегии до 2017 г. мы в 2014 г. впервые вместо убытков получили прибыль 7 млрд руб., в 2015 г. еще ее и удвоили».

За последние полгода несколько бывших топ-менеджеров «Роснано» стали фигурантами уголовных дел. Так, уголовное дело в отношении бывшего руководителя «Роснанотеха» Леонида Меламеда, его заместителя Андрея Малышева и финдиректора организации Святослава Понурова было возбуждено в июле 2015 г. 3 июля Басманный суд поместил Меламеда под домашний арест, Понуров был помещен под стражу 7 июля. В начале февраля стало известно, что Малышеву, который долго был за границей на лечении, также предъявлено обвинение и он объявлен в международный розыск.