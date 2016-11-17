Международный уголовный суд не вписался в национальные интересы России

Президент России Владимир Путин в среду своим распоряжением вывел Россию из числа участников Римского статута Международного уголовного суда (МУС) в Гааге. Россия подписала Римский статут об учреждении МУСа в 2000 г., но не ратифицировала его, таким образом, страна и до отзыва подписи не подпадала под юрисдикцию суда. Во вторник главный прокурор МУСа Фату Бенсуда в своем ежегодном отчете назвала факт вхождения Крыма в состав России в 2014 г. «равнозначным международному вооруженному конфликту» между Украиной и Россией. Решение России не участвовать в Римском статуте объясняется только национальными интересами страны и не связано с докладом прокурора МУСа, сказал в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее в феврале председатель СКР Александр Бастрыкин заявил, что суд «перевернул с ног на голову» расследование по событиям 2008 г. в Южной Осетии, сделав его предметом лишь действия югоосетинских сил против грузинского населения.

Судебная статистика 124 государства являются участниками Римского статута Международного уголовного суда по состоянию на ноябрь 2016 г. 34 из них – это страны Африки, 28 – Латинской Америки, 25 – Западной Европы.

Доклад МУСа по Украине оказал свое влияние на решение Москвы, считает профессор права МГИМО Александр Волеводз: «Участие в МУСе не соответствовало интересам России, за последний год как минимум два шага свидетельствовали о политизированности суда – расследование событий в Грузии и отчет о предварительном расследовании по Украине. Подписание любого международного договора, даже при нератификации, налагает обязательства, суть которых в том, что страны не вправе предпринимать действия, противные целям подписанного договора. Отзыв подписи означает полный разрыв с этой структурой». У суда были полномочия публиковать доклад по Украине. Хотя она не является членом суда, Украина обратилась к нему с заявлением, продолжает эксперт: «Прокурор вправе рассматривать любую ситуацию, которую он считает нужным, он также может делать любые заявления, а помимо этого обязан отчитываться о проделанной работе, результатом чего и стал предварительный доклад по Украине». Россия никак не могла подпасть под действие суда, пока против нее не было открыто расследование, а оснований для этого не было, убежден Волеводз. Страна, которая не является членом статута, может подпасть под действие МУСа только в случае, если развернет агрессию против другой страны, которая является членом статута, и СБ ООН признает ее действия агрессией, считает профессор.

Россия не могла не среагировать на доклад по Украине, а отзыв подписи отражает тревожный тренд во внешней политике страны, убежден руководитель департамента исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии в немецком Совете по международным отношениям Штефан Майстер: «Впервые международный правовой институт назвал и признал действия России в Крыму оккупацией, и Москва просто не могла этого принять. Мы такой шаг должны рассматривать в более широком контексте: российское руководство подрывает основы международного права, ставит под вопрос легитимность, как оно считает, западных институтов и от них всячески дистанцируется. В системе координат Кремля только СБ ООН может принимать обязывающие решения. Тенденция опасная для международных институтов, при этом Москва на самом деле теряет больше, потому что доверие к ней в мире продолжает падать».