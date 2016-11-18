Предвыборную кампанию Путина возглавит Кириенко – Bloomberg

Первый замруководителя президентской администрации, куратор внутренней политики Кремля Сергей Кириенко возглавит предвыборную кампанию президента России Владимира Путина на выборах 2018 г., пишет Bloomberg со ссылкой на пять информированных источников.

По данным агентства, формирование электоральной команды для Путина уже началось, цель - обеспечить ему победу со значительным перевесом и четвертый президентский срок. Сам Путин объявит о намерении баллотироваться в конце 2017 г., сказал один из источников.

Мандат Кириенко не ограничен выборами-2018, пишет Bloomberg: его задача - обновление «излишне консервативного» кадрового состава высшего эшелона власти без угрозы утраты стабильности. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал агентству, что роль Кириенко более многогранна, чем простая подготовка к выборам, и включает модернизацию внутренней политики.

По мнению политолога Андрея Колесникова, которого цитирует Bloomberg, цель Кириенко - не конкурентные выборы, а «выборы Путина, то есть скорее референдум о доверии Путину». В этом ключе, говорит экс-советник Путина Глеб Павловский, Кириенко, вероятно, будет действовать не так, как его предшественник Вячеслав Володин. Если Володин на выборах 2012 г. сплотил ядерный пропутинский электорат за счет отторжения оппозиции, то Кириенко уже давал понять, что будет «продавать» Кремль группам электората вне ядра, но без радикальных изменений политики, говорят источники агентства.

В среду президиум Верховного суда отменил приговор политику Алексею Навальному и предпринимателю Петру Офицерову по делу «Кировлеса». Навальный сказал «Ведомостям», что теперь ему в принципе ничто не мешает участвовать в выборах президента в 2018 г. Окончательное решение о допуске Навального будет зависеть от набора кандидатов и нужной повестки выборов, говорили политологи.