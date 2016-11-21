Россия стала лучше бороться с коррупцией

Из 21 рекомендации, полученной в ходе третьего раунда мониторинга национальной политики противодействия коррупции, Россия выполнила 11, еще 10 выполнены частично. Об этом говорится в опубликованном в ночь на понедельник докладе группы государств Совета Европы по борьбе с коррупцией («Греко») по контролю за исполнением обязательств странами – участницами Конвенции Совета Европы против коррупции.

Вопрос о сроках Поправки в закон о партиях об ограничении суммы займов и кредитов и раскрытии этой информации еще не вступили в силу к моменту последнего отчета России, поэтому были засчитаны как частично выполненная рекомендация.

В 2014 г., когда рассматривался первый отчет, России засчитали как полностью выполненные только три рекомендации, шесть были не исполнены вообще, остальные – лишь частично. К 2016 г. России среди прочего удалось справиться с криминализацией подкупа третейских судей и международных парламентариев, обеспечить достаточно широкое толкование понятия взятки (теперь оно подразумевает также преимущество в пользу третьих лиц), упорядочить нормативную базу финансирования выборов и наладить учет получаемых партиями неденежных пожертвований и займов. Среди задач, решенных не до конца, в докладе упоминаются введение уголовной ответственности за обещание преимущества (оно должно быть приравнено к взятке, настаивают в «Греко»), не криминализованные однозначно понятия коммерческого подкупа и злоупотребления влиянием, по-прежнему очень короткий срок давности для уголовной ответственности за мелкие взятки. Особую озабоченность в «Греко» вызывает тот факт, что недавняя реформа антикоррупционных положений Уголовного кодекса «представляет собой значительный шаг назад» по сравнению с изменениями, изначально заложенными в законопроекте, например, так и не приняты нормы, противодействующие торговле влиянием. Кроме того, эксперты высоко оценили меры, принятые для повышения прозрачности финансирования партий, но не увидели каких-либо специальных мер, направленных на преодоление общественного недоверия к избиркомам, – принято считать, что они подвергаются влиянию со стороны госаппарата. Сохраняются также проблемы злоупотребления властью для запугивания политических оппонентов и неправомерного использования полномочий госслужащими.

Результат России выглядит весьма успешным на фоне таких государств, как Германия, Дания, Франция, Чехия, Швейцария или Швеция, испытывавших существенные трудности в реализации рекомендаций именно третьего раунда «Греко» и на разных этапах признававшихся «в целом не выполняющими рекомендации», заявил «Ведомостям» заместитель генпрокурора Александр Буксман. Ведь многие из рекомендаций предполагали не просто проведение одного или нескольких мероприятий, а фактически целую реформу в той или иной области, подчеркивает он. Чтобы справиться с этой задачей, Генпрокуратура развернула масштабную работу, к которой подключены заинтересованные органы власти. Ни одной невыполненной рекомендации не осталось, подчеркивает Буксман, а частичное выполнение означает, что страной приняты значимые меры и они положительно восприняты «Греко» (см. врез).