Международные отношения
Статья опубликована в № 4207 от 21.11.2016 под заголовком: Санкции в подарок

США и Евросоюз хотят продлить санкции против России

Отменить их не сможет даже избранный президент США Дональд Трамп, уверены эксперты
Лидеры США и Евросоюза договорились продлить санкции против России
Лидеры США и Евросоюза договорились продлить санкции против России
А. Гордеев / Ведомости

Президент США Барак Обама и лидеры пяти европейских стран на встрече в Берлине в пятницу договорились оставить в силе санкции против России. «Важно, что мы продлим санкции до тех пор, пока минские соглашения не будут полностью реализованы», – заявил Обама, чей визит в Германию проходит в рамках прощального зарубежного турне. Во встрече приняли участие канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд, а также премьер-министры Великобритании Тереза Мэй, Испании – Мариано Рахой и Италии – Маттео Ренци. 1 июля ЕС продлил антироссийские санкции до 31 января 2017 г., официально продлить их еще на полгода ЕС может в декабре 2016 г.

Заявление лидеров США и Европы, пусть и не является обязывающим, окажет большое влияние на политику санкций, убежден старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко: «Обама позвал на отдельную встречу лидеров, которые составляют ядро ЕС, пусть Великобритания и выходит сейчас из организации. Европейцы заверили его и самих себя в принятом решении, они как будто по камертону настроили свою линию». Даже если Трамп, вступив в январе в должность президента США, решит отменить санкции, европейцы не последуют его примеру, считает эксперт: «Они захотят сохранить лицо и не станут тут же копировать американский вариант: последует либо инерция, либо запаздывание, если у власти останутся те же люди. Не забывайте, что в 2017 г. выборы во Франции и Германии, а в декабре в Италии пройдет важный референдум о конституционных изменениях».

Обама пытается в первую очередь успокоить европейцев, а Трамп даже при всем желании не сможет единолично отменить санкции против России, у него на это просто нет полномочий, подчеркивает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктория Журавлева. Новый президент может в одностороннем порядке отменить лишь исполнительные указы предшественника, а они касаются только индивидуальных санкций. Секторальные санкции вошли в Акт о поддержке свободы Украины, который был принят и утвержден конгрессом, поэтому для его отмены придется принять новый законопроект, для чего необходимо согласие большинства членов нижней палаты конгресса (палаты представителей) и утверждение сената, напоминает эксперт: «Трамп может разве что в качестве жеста доброй воли отменить персональные санкции. Но на полную отмену всего набора санкций он вряд ли пойдет, потому что натолкнется на серьезное лобби и на сильный правоконсервативный крен в его собственном республиканском конгрессе, эта часть партии настроена жестко антироссийски. Часть санкций Трамп и сам не захотел бы снимать, например в энергетической сфере, ведь он активно выступает за увеличение добычи сланцевой нефти в США». В сентябре палата представителей приняла закон, увязывающий снятие санкций со статусом Крыма, что означало бы вечные санкции, но он не был утвержден сенатом.

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