Госдума ищет средство от затягивания судебных разбирательств

Депутат Госдумы Рафаэль Марданшин («Единая Россия») отправил на отзыв в правительство и Верховный суд законопроект, устанавливающий пятидневный срок для возобновления судебного разбирательства с момента устранения недостатков. При недостаточности представленных документов исковое заявление может быть оставлено без движения – сторонам дается время для устранения недостатков, объясняет депутат, а предложенные поправки в Гражданский и Арбитражный процессуальный кодексы устраняют возможность искусственного затягивания дела. Часто речь идет о формальности – документе, который можно представить в суд в течение суток, отмечает Марданшин: «Несправедливо, что из-за такой незначительной ошибки дело, по сути, откладывается на месяц-полтора – а чем быстрее будут рассматриваться дела, тем ниже будет нагрузка на суды».

«Довольно часто бывают случаи, когда помощники или канцелярия утрачивают документы, и тогда стороне процесса приходится тратить дополнительное время на то, чтобы снова их предоставлять и ждать, пока суд примет к производству дело», – объясняет управляющий партнер компании «Эффективные бизнес ресурсы» Александр Журавлев. Сейчас суд оставляет дела без движения и они могут быть отложены на месяц или полтора – судья сам оценивает, когда недостатки устранены и не мешают рассмотрению дела, добавляет руководитель арбитражно-судебной практики, партнер юридической фирмы «Юст» Александр Евдокимов. В арбитражном процессе такой проблемы нет и стороны даже часто пользуются отсутствием сроков, но в гражданском процессе ситуация критическая – там гораздо меньше формализма и, если иск обездвижен, можно ждать месяцами, отмечает юрист. Эти вопросы действительно отданы на усмотрение судьи, но нужно, чтобы сроки не затягивались и были какие-то границы, согласен адвокат бюро «Деловой фарватер» Сергей Литвиненко. Если у судьи много работы, он может объявить перерыв на две недели, поэтому если ставить задачу быстрого рассмотрения, то сроки должны быть оговорены, говорит он: отсутствие сроков играет на руку тем, кто чувствует, что проиграет, и помогает потянуть время. Но это будет работать, если дело рассматривается в присутствии всех сторон, а вот если вторая сторона находится в другом регионе, тогда трудно сказать, какой должен быть срок, отмечает юрист. Этот законопроект должен дисциплинировать судей, но вопрос в том, какой именно срок считать объективным, заключает Литвиненко.