Бизнес просит Верховный суд обсудить закон об уголовном проступке

Бизнесмены увидели риски, связанные с появлением уголовного проступка: как бы не вышло хуже, чем есть, опасаются они

Центр общественных процедур (ЦОП) «Бизнес против коррупции», созданный правительством при участии бизнес-ассоциации «Деловая Россия», обратился к председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву с письмом, в котором выражает обеспокоенность в связи с возможным введением новой категории правонарушения – уголовного проступка (копия есть у «Ведомостей»). Появление нового института даст положительный эффект, согласны авторы, – будут разгружены правоохранительные органы, судебная и пенитенциарная системы; несудимыми станут миллионы граждан, которые привлекались за преступления небольшой тяжести. Однако нововведение может также привести к усилению силового давления на бизнес, опасаются предприниматели. Например, под таким прикрытием может произойти замаскированное внедрение в российскую правовую систему института уголовной ответственности юридических лиц. И если введение составов уголовного проступка не будет сопровождаться полной декриминализацией соответствующих уголовных и административных составов, возможен обратный эффект: упрощение процедуры привлечения к ответственности активизирует деятельность правоохранительных органов в этом направлении.

Подписавший обращение исполнительный сопредседатель центра Андрей Назаров говорит, что его основная цель – обратить внимание судей на позицию экспертного и бизнес-сообщества. Очень важно, чтобы это произошло до съезда судей в декабре, где, как ожидается, будут обсуждать инициативу.

Больше дел В 2014 г. президент, призывая не злоупотреблять уголовным преследованием бизнеса, говорил о 200 000 дел против предпринимателей. По итогам 2015 г. их было уже 240 000, подсчитали в ЦОП «Бизнес против коррупции».

С предложением заменить уголовное наказание для впервые совершивших преступление небольшой тяжести Лебедев выступил в ходе подготовки к съезду. По его словам, это будет самостоятельный вид правонарушения – не подразумевающий лишения свободы, с короткими сроками давности. Бизнесменам не стоит опасаться дополнительной криминализации делового оборота, сказал «Ведомостям» Лебедев, – смысл нововведения как раз в том, чтобы вывести из УК ряд действующих составов.

Но предприниматели помнят, чем закончились предшествующие попытки либерализации: санкции за «предпринимательское» мошенничество заметно ужесточили, а возбуждать дела стали чаще (см. врез). Опасения бизнесменов не беспочвенны, соглашается профессор МГУ Леонид Головко. На серьезных площадках такую инициативу пока не обсуждали, говорит он, но на первый взгляд новый институт концептуально никак не вписывается в существующую двухзвенную систему, которая подразумевает существование административной и уголовной ответственности. Если переводить в разряд уголовного проступка уголовные составы, то встает вопрос сохранения существующих гарантий – в уголовном процессе они намного выше и отказ от такой защиты может привести к активизации уголовного преследования. Если втянуть туда административные составы, то повышается общий уровень уголовных репрессий, что было бы не очень правильно с политической точки зрения, рассуждает эксперт.