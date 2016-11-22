Экс-президент Франции Николя Саркози выбыл из предвыборной гонки

Бывший президент Франции Николя Саркози проиграл борьбу за выдвижение в президенты, заняв в первом туре праймериз правоцентристов лишь 3-е место с 20,6% голосов. Во второй тур, который пройдет в ближайшее воскресенье, вышли экс-премьер правительства Саркози Франсуа Фийон (44%) и мэр Бордо Ален Жюппе (28%). «Пора мне попробовать жизнь, в которой больше частных страстей, чем публичных», – констатировал Саркози, который признал свое поражение и пообещал поддержать Фийона во втором туре праймериз. Президентские выборы во Франции пройдут весной 2017 г. О намерении баллотироваться уже объявили лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен и экс-министр экономики Эммануэль Макрон.

Французы не смогли принять проигравшего президента (Саркози в 2012 г., будучи действующим главой государства, уступил социалисту Франсуа Олланду), он с треском проиграл бы, если бы прошел во второй тур праймериз, считает директор франко-российского аналитического центра «Обсерво» Арно Дюбьен: «У Фийона впечатляющая динамика, сейчас уже никто не верит, что победит Жюппе, – он «рассыпался», в воскресенье ходили слухи, что он может даже снять свою кандидатуру». Фийон смог «откусить» избирателей у конкурентов – примерно по 10% у Саркози и Жюппе, а также у занявшего 4-е место Брюно Ле Мэра, полагает эксперт. Помимо стиля – а многие открыли Фийона во время предвыборных дебатов – французам импонируют его экономическая программа, самая проработанная из всех, более взвешенная внешняя политика и «чистая» политическая биография, отмечает Дюбьен: «Больше всех проиграли Ле Пен, потому что Фийон – голлист и позиционирует себя как патриот, т. е. может забрать часть ее электората, и Олланд, потому что против очень спорного Саркози даже у него шансы повысились бы».

Ле Пен пока отстает Согласно сентябрьскому опросу Ifop-Le Figaro, в случае выхода во второй тур Ле Пен пока проигрывает и Жюппе (36% голосов против 64%), и Фийону (43% против 57%).

Жюппе как «самому левому из правых» будет легче консолидировать электорат, а вот победа Фийона поменяет расклад на выборах, считает старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Евгений Осипов: «Программа Фийона очень правая – он за повышение пенсионного возраста, увеличение рабочей недели, сокращение госсектора на 500 000 человек. Левого избирателя на свою сторону он не перетянет даже несмотря на то, что сильных кандидатов у левых нет». При этом Фийону будет сложнее соревноваться с Ле Пен во втором туре, полагает эксперт: «Жюппе – настоящий мастодонт французской политики, Фийон все-таки фигура другого калибра, Ле Пен с ним конкурировать будет легче». Жюппе можно назвать условно атлантистом, а Фийона – пророссийским кандидатом, но внешняя политика не сыграет ключевой роли на этих выборах, добавляет Дюбьен: «Французам нравится, когда страна говорит «нет», как было, например, при выступлении против интервенции США в Ираке. Но то, что Фийона называют другом Путина, такой большой роли не сыграет». «Темы внешней политики будут подниматься на дебатах перед вторым туром праймериз, а Фийона французские газеты уже назвали другом Москвы, но простых французов намного больше волнуют проблемы внутренние», – соглашается Осипов.