Аппарат Госдумы разъяснит депутатам принятые ими законопроекты

Депутатам Госдумы ежемесячно будут раздавать информационно-аналитический бюллетень по итогам шести пленарных заседаний, сообщил на брифинге в понедельник замруководителя аппарата Госдумы Сергей Поспелов. На этой неделе был представлен второй выпуск такого бюллетеня о самых важных принятых законопроектах – с комментариями представителей фракций и краткой сутью инициатив. По словам сотрудников аппарата, возможно, в скором времени в эти издания будут включать и обзоры прессы. Никаких дополнительных расходов на эти информационные бюллетени не потребуется.

Раньше такие материалы готовили самостоятельно во фракциях, теперь аналитическое управление Госдумы будет составлять их для всех депутатов. «В нашей фракции они составлялись регулярно – раз в месяц и по итогам сессии», – говорит собеседник в аппарате единороссов. «Вообще-то это входит в обязанности самих депутатов и их личных аппаратов – они и так должны знать, какие законы принимают», – отмечает он. Не часто, но регулярно такие информационные материалы готовили и во фракции КПРФ, говорит собеседник в аппарате коммунистов. «Обычно депутаты сами смотрят нужную информацию в системе или на сайте Госдумы», – рассказывает он.

Аналитическое управление Госдумы готовило такие итоговые отчеты и раньше, отмечает собеседник «Ведомостей» в аппарате нижней палаты, однако выходили они реже – иногда раз в квартал, а иногда лишь по итогам сессии. «Не исключено, что нынешние депутаты будут читать этот бюллетень: во-первых, многие из них теперь молоды и для них это первая подобная работа. Во-вторых, все они теперь под наблюдением у нового председателя Госдумы Вячеслава Володина», – рассуждает собеседник «Ведомостей».

«Благодаря пленарным заседаниям и совещаниям совета Госдумы я знаю, какие законопроекты значимые, и имею представление о том, какие законопроекты принимает Госдума в целом, к тому же докладчик всегда тезисно рассказывает их суть», – отмечает Ярослав Нилов (ЛДПР). Конечно, другим депутатам может быть тяжелее и такой бюллетень станет для них чем-то вроде шпаргалки для работы в регионах с избирателями, говорит Нилов.

Как обладатель большого административного опыта, Володин пытается улучшить условия работы депутатов, считает политолог Григорий Голосов. Володин хочет освежить думский менеджмент, согласен с Голосовым политолог Дмитрий Орешкин. «Это немножко по-детски: административный ресурс будет использован для того, чтобы депутаты излишне не перенапрягались, чтобы и дальше можно было голосовать, не выходя из бессознательного состояния», – иронизирует Орешкин.