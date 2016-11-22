На Украине задержан бывший владелец банка «Траст» Илья Юров

Он подтвердил «Ведомостям», что находится в Киеве, но опроверг информацию о том, что отправлен в изолятор

Украинские пограничники задержали в киевском аэропорту «Борисполь» находящегося в международном розыске по линии Интерпола бывшего собственника банка «Траст» Илью Юрова. По данным украинских СМИ, его могут экстрадировать в Россию.

Юров подтвердил «Ведомостям», что находится в Киеве, но опроверг информацию о том, что его отправили в изолятор. По его словам, с ним произошел «инцидент» при прилете на Украину.

«Пограничники его задержали 20 ноября в "Борисполе" по поручению Интерпола и передали МВД», - заявил помощник руководителя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян (цитата по «Интерфаксу»).

Юров 20 ноября прилетел из Лондона в Киев по личным делам, передает интернет-издание «Обозреватель». На паспортном контроле в аэропорту он предъявил паспорт гражданина Республики Кипр. Издание пишет, что он «содержится в изоляторе временного содержания» в городе Белая Церковь Киевской области, а «процедура экстрадиции займет не менее месяца, но может растянуться и до полугода».

Проблем с возвращением беглого банкира у российских властей возникнуть не должно, считает профессор МГИМО Александр Волеводз: Россия и Украина являются участниками Минской конвенции о правовой помощи, а также Европейской конвенции о выдаче. Процедура стандартная и практически ничем не отличается от действующей в нашей стране: российские власти делают запрос, прикладывают к нему копию постановления о привлечении в качестве обвиняемого, этот запрос рассматривает сперва прокуратура, потом суд, который и принимает окончательное решение о выдаче. «Насколько я знаю, по делам, которые не касаются Крыма, Россия и Украина по-прежнему сотрудничают», - говорит эксперт.

В апреле и мае 2015 г. МВД возбудило два уголовных дела в отношении ряда лиц из числа бывших руководителей и сотрудников «Траста». В августе 2016 г. одно дело было передано в Басманный суд. Бывший директор дирекции казначейства «Траста» Олег Дикусар и финансовый директор банка Евгений Ромаков обвиняются в растрате, совершенной организованной группой в особо крупном размере в интересах экс-акционеров банка Ильи Юрова, Николая Фетисова и Сергея Беляева – все они объявлены в международный розыск. Сам банк был признан потерпевшим по обоим делам, говорил ранее представитель «Траста».