Общероссийский народный фронт ищет себе новое место

До приезда Путина участники обсудили свою деятельность на тематических платформах, а позднее в традиционном формате доложили свои предложения президенту

Статья опубликована в № 4209 от 23.11.2016 под заголовком: Три года на фронте

Президентское движение Общероссийский народный фронт (ОНФ) в присутствии Владимира Путина на Форуме действий во вторник подвело итоги своей трехлетней работы. Форум совместили со съездом, прошедшим в закрытом режиме, – он уложился, по словам собеседника «Ведомостей» в ОНФ, в 20 минут.

На съезде были прекращены полномочия 12 членов центрального штаба (в том числе губернаторов Волгоградской и Брянской областей Андрея Бочарова и Александра Богомаза и министра развития Дальнего Востока Александра Галушки), вместо них введены 15 новых членов. Срок полномочий центрального штаба сокращен с пяти до трех лет, а региональных штабов – с пяти до двух.

В сценарии же Форума действий после замены первого замруководителя администрации президента Вячеслава Володина на Сергея Кириенко пока не произошло изменений. До приезда Путина участники обсудили свою деятельность на тематических платформах, а позднее в традиционном формате доложили свои предложения президенту. Путин поддержал идею ОНФ об ускорении принятия закона о финансовом уполномоченном, предложение о предоставлении сельскохозяйственных земель на конкурсной основе и инициативу о предоставлении частным детским садам права использования государственных и муниципальных помещений, а также согласился подумать о разработке государственной стратегии развития агропромышленного комплекса при условии, что она «не останется на бумаге».

«Это общественное движение приобрело массовый характер, десятки тысяч людей во всех уголках страны активно включились в работу <...> первоначально по контролю за исполнением указов президента 2012 г. Но затем ваша работа становилась все шире и шире», – заявил Путин. В результате работы активистов ОНФ были скорректированы расходы государства на 227 млрд руб., сообщил президент: «Это очень серьезная цифра, даже для бюджета всей страны».

Однако какой будет дальнейшая судьба движения, пока не ясно, говорит близкий к Кремлю собеседник «Ведомостей»: «Подготовка к форуму шла сложно на фоне непростых отношений по линии нынешнего и прежнего кураторов. Кириенко пока не может сменить людей и, не исключено, захочет низвести ОНФ до уровня обычной НКО». «Этот форум выглядел более интересно и динамично, чем предыдущий. Чувствуется рука нового куратора», – считает политолог Алексей Чеснаков. «Никаких изменений в работе ОНФ пока не произошло, думаю, их стоит ждать в течение ближайших месяцев, когда определятся функции движения в контексте его взаимодействий с президентом», – возражает политолог Евгений Минченко.