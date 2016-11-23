Европарламент принял резолюцию о борьбе с «пропагандой Кремля»

Европарламент принял резолюцию о борьбе с пропагандой со стороны России и исламистских террористических группировок, которые преследуют цель «исказить правду, посеять страх, сомнения и раскол в Евросоюзе». Как сообщает сайт Европарламента, за нее проголосовали 304 депутата, против были 179, 208 человек воздержались.

Инициировала принятие документа евродепутат от Польши Анна Фотыга. Комитет Европарламента по иностранным делам принял проект резолюции 10 октября, она не обязательна для исполнения. Однако в документе содержится рекомендация укрепить «крохотную» структуру ЕС по стратегическим коммуникациям и усилить финансирование местных и интернет-СМИ, журналистских расследований и мер по повышению уровня информационной грамотности.

Россия и неназванные другие государства в резолюции приводятся в списке источников пропаганды и дезинформации наряду с негосударственными формированиями, такими как «Исламское государство», «Аль-Каида» (обе запрещены в России) и другими. Европарламент предупреждает, что «Кремль усилил пропаганду против ЕС с момента аннексии Крыма и начала гибридной войны в Донбассе», говорится в пресс-релизе. Для этого российское правительство использует «широкий набор инструментов», таких как «аналитические центры [...], многоязычные телекомпании (например Russia Today, или RT), псевдоинформационные агентства и мультимедийне сервисы (например Sputnik), соцсети и интернет-троллей». Все это используется для того, чтобы «бросить вызов демократическим ценностям», обеспечить поддержку политики Кремля внутри России и создать иллюзию появления failed states на востоке Европы.

Также в резолюции говорится, что «Кремль финансирует политические партии и другие организации в Евросоюзе», и выражается сожаление, что Россия поддерживает силы, которые выступают против единства ЕС, такие как ультраправые и популисты.

Реакция Москвы

Главный редактор упомянутых в резолюции телекомпании RT, информационного агентства «Россия сегодня» и агентства Sputnik Маргарита Симоньян отреагировала на принятие резолюции в Twitter словом «приехали» и вопросом, будут ли глушить эти СМИ в Европе. «Резолюция наносит прямой удар по ряду авторитетных средств массовой информации, в том числе агентству Sputnik, и имеет целью прекращение их деятельности в ЕС. Более того, данная резолюция прямо противоречит собственным нормативам ЕС в области прав человека и свободы СМИ, таким как статья 19 Международного пакта о гражданских и политических правах, статья 11 Хартии ЕС об основных правах и резолюция ЕС от 11 декабря 2012 г. о разработке Стратегии цифровой свободы во внешней политике ЕС», — говорится в ее ответном письме, которое направлено, в частности, в ООН, ЮНЕСКО, ОБСЕ и «Репортеры без границ», Европейскую федерацию журналистов, Международную федерацию журналистов, Международный центр журналистики (США), Международный институт прессы (Австрия), Комитет по защите журналистов (США), международную организацию «Индекс цензуры» (Великобритания). Его цитирует «РИА Новости». От имени Sputnik Симоньян требует принять меры, чтобы остановить ограничения свободы СМИ в ЕС, направленные на прекращение деятельности в Европе российских СМИ – Sputnik и телеканала RT.

Принятие резолюции является вопиющей дискриминацией прав российских СМИ, заявил в эфире RT уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов. Он также заявил, что она нарушает решения ОБСЕ, международные нормы о свободе СМИ, свободе самовыражения и законные права граждан стран Евросоюза. «Авторы таких инициатив боятся очень эффективной работы российских СМИ, новостных каналов, включая RT», — считает он.

Обсуждение резолюции 22 ноября

Разработчики проекта резолюции, в том числе лидер фракции «зеленых» в Европарламенте Ребекка Хармс, подчеркивали, что в резолюции вопросы, касающиеся России и ИГ, расматриваются по отдельности и речь идет фактически о двух постановлениях в одном и их объединили, поскольку в обоих случаях речь идет об информационной войне против ЕС.

Открывая дебаты по резолюции 22 ноября, верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини напомнила депутатам, что Оксфордский словарь признал словом 2016 г. «постправду» - новый термин, который обозначает ситуацию, когда объективные факты меньше влияют на общественное мнение, чем обращение к эмоциям и личным убеждениям. Как передает Deutsche Welle, Могерини убеждена, что будущее ЕС зависит от того, научится ли его руководство одновременно апеллировать к эмоциям европейцев и не отступать от фактов.

Ряд депутатов возражали против того, что Россия и ИГ оказались в одном ряду. В частности, социал-демократ из Австрии Ойген Фройнд заявил, что воздержится от голосования, потому что в резолюции ИГ фактически поставлено на уровень государства, «в то время как мы несколько лет пытались избежать именно этого», цитирует DW. Русскоговорящий депутат из Эстонии Яна Тоом возражала, что в этом ряду оказалась именно Россия, Марио Боргецио из правопопулистской «Лиги Севера» предлагал принять два отдельных документа. Депутат из Латвии Татьяна Жданок говорила, что упомянутый в тексте телеканал RT, наоборот, вносит вклад в плюрализм в СМИ.

DW отмечает, что представители правопопулистских и ультралевых партий использовали обсуждение резолюции для разгромной критики всей европейской политики и политики ЕС в отношении России, так что после обсуждения зампред фракции социал-демократов в Европарламенте Виктор Боштинару описал дискуссию как яркое свидетельство того, «как работает российская пропаганда».

Мнения отдельных стран

В сентябре служба безопасности и информации Чехии (BIS) сообщила, что Россия проводит «информационную войну» на территории страны. Отмечалось, что данные спецслужб свидетельствуют об организации в Чехии сети подконтрольных Москве агентов и групп, которые занимаются соответствующей пропагандой и могут быть использованы для дестабилизации ситуации в стране. В связи с этим ближе к концу октября в МВД Чехии было создано подразделение для борьбы с российской пропагандой и иными попытками повлиять извне на общественное мнение в Чехии. Как объявил руководитель министерства Милан Хованец, в новом отделе работают 20 человек. Они будут бороться с ложными сведениями, появляющимися в открытых источниках, и добиваться их изъятия из открытого доступа. Также они будут готовить чиновников к противодействию дезинформации. В работе они будут использовать соцсети. «Мы хотим проникнуть в каждый смартфон», - заявил Хованец.

1 ноября в первом интервью за 107-летнюю историю королевской контрразведки MI-5 ее директор Эндрю Паркер обвинил Россию в использовании «пропаганды, шпионажа, диверсий и кибератак», а также подчеркнул, что таким образом она работает сегодня «по всей Европе и в Великобритании». В интервью The Guardian он сказал, что видит в России угрозу стабильности Великобритании и что Москва «использует весь свой модельный ряд госорганов и полномочий для продвижения за рубеж своей внешней политики все более и более агрессивными способами».

4 ноября уходящий президент Болгарии Росен Плевнелиев заявил ВВС, что Россия пытается с помощью кибератак расколоть и дестабилизировать Европу, а также для этих целей финансирует отдельные европейские политические силы и распространяет пропаганду.

16 ноября руководитель федерального ведомства по охране Конституции Германии Ханс-Георг Массен выразил опасение, что Россия может вмешаться в кампанию по выборам в бундестаг, которые пройдут в 2017 г. Это он заявил Reuters. Массен напомнил, что в начале 2016 г. российские СМИ сообщали о 13-летней девочке Лизе, которую в Германии якобы похитили и насиловали мигранты, министр иностранных дел Сергей Лавров публично поднимал эту тему, затем власти ФРГ эту информацию опровергли, а затем Москва обвинила Германию в травле российских журналистов, которые «расследовали» эту историю. Тогда высокопоставленные германские чиновники заявляли Reuters, что Россия пытается ослабить доверие германской общественности лично к канцлеру Ангеле Меркель, отрабатывая в медиаполе проблему нахлынувших в Германию мигрантов. «Это может повториться и в следующем году, и мы встревожены, - заявил Массен. - У нас создалось впечатление, что это часть гибридной угрозы, цель которой - влияние на общественное мнение и на процесс принятия решений».

Также о вмешательстве России в президентские выборы в США заявляли представители американских спецслужб и администрации. Там Россию связывают с хакерской атакой на серверы Демократической партии и публикацией внутренней переписки Хиллари Клинтон и ее соратников. Французская разведка также предупреждала о возможных вмешательствах России в выборную кампанию 2017 г.