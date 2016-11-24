Пожизненно осужденные пожаловались в КС на отсутствие перспектив освобождения

В Конституционный суд поступила жалоба на нормы Уголовного и Уголовно-исправительного кодекса, которые позволяют осужденным к пожизненному заключению претендовать на условно-досрочное освобождение (УДО) только по прошествии 25 лет. В случае отказа повторить попытку можно лишь через три года (остальным закон позволяет делать это через шесть месяцев), рассказал адвокат Рамиль Ахметгалиев, представляющий интересы заявителей. Их трое: Геннадий Иляхин, Владимир Корниенко и Олег Филатов в 1991–1993 гг. были приговорены к смертной казни, которую заменили на пожизненное лишение свободы. Все они обращались в суд с ходатайством об УДО и получили отказ, несмотря на положительную характеристику администраций и наличие поощрений. Суды отказались рассматривать их заявление повторно, ссылаясь на оспариваемые нормы УПК. Что касается замены неотбытой части наказания другим видом либо замены вида исправительного учреждения, то такая возможность законом не предусмотрена, отвечают осужденным.

Такое положение дел противоречит положениям Конституции, в соответствии с которыми каждый имеет право на судебную защиту своих прав, а также право просить о помиловании и о смягчении наказания, говорится в жалобе: на основании оспариваемых норм заявители были лишены права на индивидуальное рассмотрение судами их обращений о смягчении наказания. В России пожизненное лишение свободы является по сути отложенной смертной казнью: правовое регулирование построено таким образом, что не подразумевает исправление и реабилитацию таких осужденных. До 2002 г. официальными нормативами какой-либо воспитательной работы с этой категорией заключенных вообще не предусматривалось, подчеркивает Ахметгалиев. Он говорит, что в практическую плоскость проблема переходит именно сейчас: заменять смертную казнь пожизненным заключением начали на рубеже 90-х. Теперь, по прошествии 25 лет, перед бывшими «смертниками» открывается перспектива освобождения – впрочем, пока туманная. По данным ФСИН, в шести исправительных учреждениях отбывает наказание 1991 осужденный к пожизненному лишению свободы. Ни один не был освобожден и вряд ли может на это рассчитывать, отмечается в жалобе: в Госдуму уже внесен законопроект о запрете пожизненно осужденным ходатайствовать об УДО: предоставляя такую возможность, государство потворствует совершению общественно опасных преступлений, говорится в пояснительной записке.

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Лишение права на УДО не отменяет права на помилование, которое в исключительных случаях может применить президент, возражает депутат Госдумы шестого созыва Николай Макаров – автор законопроекта о введении запрета на УДО как дополнительного наказания для пожизненно осужденных. Он не верит в возможность исправления людей, совершивших особо тяжкие преступления. Перспектива УДО фактически приводит к замене такой исключительной меры наказания, как пожизненное лишение свободы, на длительный срок заключения. Впрочем, вспоминает Макаров, Верховный суд его инициативу не поддержал со ссылкой на невозможность ограничения конституционных прав осужденных.

Ахметгалиев говорит, что определенный оптимизм внушает ноябрьское решение Конституционного суда, разрешившего пожизненно осужденным длительные свидания – его следует рассматривать как результат общего подхода к правам осужденных, полагает он.