Иран готов разорвать ядерное соглашение из-за продления санкций США

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в среду заявил, что продление санкций США в отношении Тегерана еще на 10 лет станет нарушением соглашения по иранской ядерной программе, на что последует незамедлительная реакция. Палата представителей конгресса США на прошлой неделе подавляющим большинством голосов (419 из 435) одобрила продление на 10 лет закона об этих санкциях. Акт позволяет президенту вводить ограничения для компаний, которые инвестируют в иранский энергетический сектор, его действие истекает 31 декабря. Санкции по ядерной программе Ирана были сняты 16 января после того, как МАГАТЭ подтвердило выполнение Тегераном обязательств в рамках соглашения с «шестеркой», достигнутого в июле 2015 г. в Вене.

США накладывают санкции разного вида на Иран уже несколько десятилетий, но они не оказались «зубодробительными», считает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин: «В настоящее время значительная их часть снимается – например, Иран постепенно начинает участвовать в мировой банковской системе, а экспорт его нефти уже превысил предсанкционный. Продление американского закона на этом фоне выглядит скорее как инструмент политический и пропагандистский». Карта санкций будет активно разыгрываться в иранской политике до выборов президента в мае 2017 г., полагает эксперт: на прошлых победу одержал реформатор и либерал по иранским меркам Хасан Рухани, а снятие санкций при его участии в январе вызвало настоящую эйфорию в Иране. В результате реформаторы на парламентских выборах в феврале превзошли консерваторов, которые теперь будут пытаться отыграть назад, а аятолла будет стремиться восстановить баланс сил в стране.

Закон без продления утратит силу до инаугурации Дональда Трампа, но тот действительно может отменить соглашение с Ираном: президент США уполномочен заключать международные договоры, хотя они не могут быть ратифицированы без одобрения конгресса, объясняет старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктория Журавлева. Бараку Обаме конгресс в ратификации отказал, т. е. соглашение в США, по сути, даже не действует, а Трамп может отменить его просто своим указом, говорит эксперт. Всю внешнюю политику Обамы, и это соглашение в частности, республиканцы представляют как слабость, а в Иране традиционно видят угрозу своей безопасности. Демократы, напротив, видят в соглашении, как и в случае с Кубой, одно из главных достижений Обамы, отмечает Журавлева: «Трамп и республиканцы с их большинством в конгрессе в политике по отношению к Ирану совпадают. Но соглашение с Ираном может стать для Трампа разменной монетой, если ему все-таки удастся наладить отношения с Россией, которая как раз могла бы повлиять на отношение Трампа к договору с Ираном».