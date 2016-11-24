Власть

Володин может поехать в Пакистан в качестве председателя ПА ОДКБ

Парламентская ассамблея ОДКБ сегодня избрала председателем спикера Госдумы Вячеслава Володина
Парламентская ассамблея ОДКБ единогласно проголосовала за избрание председателем спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина
Парламентская ассамблея ОДКБ единогласно проголосовала за избрание председателем спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина
Е. Разумный / Ведомости

В четверг Парламентская ассамблея ОДКБ единогласно проголосовала за избрание председателем спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина. Во время двухсторонних встреч спикера Госдумы позвали в Пакистан, Таджикистан, Беларуссию, Казахстан и Афганистан. В рамках парламентских коммуникаций планируется поездка в Пакистан, сообщил спикер в кулуарах парламентской ассамблеи. Она может стать одной из первых международных поездок спикера.

Каких-либо реформ в организации в связи с избранием Володина не планируется, говорит собеседник в думской делегации
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Рано говорить о том, что Пакистан и Афганистан могут быть именно первыми визитами Володина, отмечает собеседник, близкий к руководству нижней палаты. Сейчас в ПА ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Таджикистан и Киргизия, в очереди за статусом наблюдателя – четыре страны, включая Пакистан.

В рамках межпарламентских структур можно решать и другие вопросы, которые выходят за рамки ОДКБ, например по наблюдению за выборами, считает сам Володин. Организация достаточно подвижная и четких рамок не имеет, интерес к ней большой и количество желающих в этот раз беспрецедентное, отметил он. По его мнению, парламентская составляющая в ближайшее время увеличится на международном уровне из-за происходящих в мире событий.

После своего избрания в председатели ПА ОДКБ Володин в своей речи пообещал сконцентрироваться на сближении законодательства стран в сфере компетенции ОДКБ, ускорить работу по формированию единого правового пространства в сфере обороны и безопасности, реагировать на кризисные ситуации не только на пространстве ОДКБ, но и за его пределами. По его мнению, особого внимания требует сотрудничество со страной – наблюдателем ОДКБ – Афганистаном из-за угроз террористических организаций на его территории. Володин также пообещал, что Парламентская ассамблея должна стать объединяющей площадкой для парламентариев ОДКБ и ШОС.

На следующем заседании ОДКБ в декабре может решиться вопрос о включении Пакистана и Ирана в страны-наблюдатели.

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