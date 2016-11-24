Володин может поехать в Пакистан в качестве председателя ПА ОДКБ

В четверг Парламентская ассамблея ОДКБ единогласно проголосовала за избрание председателем спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина. Во время двухсторонних встреч спикера Госдумы позвали в Пакистан, Таджикистан, Беларуссию, Казахстан и Афганистан. В рамках парламентских коммуникаций планируется поездка в Пакистан, сообщил спикер в кулуарах парламентской ассамблеи. Она может стать одной из первых международных поездок спикера.

Рано говорить о том, что Пакистан и Афганистан могут быть именно первыми визитами Володина, отмечает собеседник, близкий к руководству нижней палаты. Сейчас в ПА ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Таджикистан и Киргизия, в очереди за статусом наблюдателя – четыре страны, включая Пакистан.

В рамках межпарламентских структур можно решать и другие вопросы, которые выходят за рамки ОДКБ, например по наблюдению за выборами, считает сам Володин. Организация достаточно подвижная и четких рамок не имеет, интерес к ней большой и количество желающих в этот раз беспрецедентное, отметил он. По его мнению, парламентская составляющая в ближайшее время увеличится на международном уровне из-за происходящих в мире событий.

После своего избрания в председатели ПА ОДКБ Володин в своей речи пообещал сконцентрироваться на сближении законодательства стран в сфере компетенции ОДКБ, ускорить работу по формированию единого правового пространства в сфере обороны и безопасности, реагировать на кризисные ситуации не только на пространстве ОДКБ, но и за его пределами. По его мнению, особого внимания требует сотрудничество со страной – наблюдателем ОДКБ – Афганистаном из-за угроз террористических организаций на его территории. Володин также пообещал, что Парламентская ассамблея должна стать объединяющей площадкой для парламентариев ОДКБ и ШОС.

На следующем заседании ОДКБ в декабре может решиться вопрос о включении Пакистана и Ирана в страны-наблюдатели.