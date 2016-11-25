ФСБ задержала очередного украинского шпиона

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя задержание в четверг в Севастополе бывшего офицера российского Черноморского флота Сергея Пархоменко, напомнил сделанное накануне Владимиром Путиным заявление о продолжении Украиной «провокационной, деструктивной деятельности, в том числе в Крыму». Так Путин отреагировал на демонстративное задержание Службой безо­пасности Украины (СБУ) двух контрактников Российской армии (прапорщика Максима Одинцова и младшего сержанта Александра Баранова) на участке между российским и украинским погранпереходами в Крыму. «Естественно, это встречает решительное противодействие по линии наших специальных служб», – подчеркнул Песков.

Согласно заявлению ФСБ, Пархоменко инкриминируется шпионаж в пользу Главного управления разведки (ГУР, военная разведка Украины). Это уже не первый «украинский шпион», задержанный в последнее время. В октябре ФСБ объявила об аресте в Москве корреспондента госагентства «Укринформ» в Париже Романа Сущенко, который был назван полковником ГУР, а в ноябре – об аресте пятерых человек в Крыму, обвиняемых в подготовке диверсий, двое из которых признали себя полковниками ГУР. В свою очередь представитель СБУ допустил, что обвиненные в измене родине Одинцов и Баранов (ранее они служили в украинской армии) могут быть обменяны на арестованных ФСБ украинцев.

Аресты связанных с ГУР людей являются теми самыми ответными мерами, которые российские власти обещали принять в ответ на августовский инцидент в Крыму, где в ходе столкновения с группой ГУР погибли двое российских военнослужащих, считает человек, близкий к российским спецслужбам. По его словам, пока трудно предугадать, куда заведет эта эскалация и сколько еще людей спецслужбы двух стран задержат для «обменного фонда» перед тем, как начнется разговор об обмене. Но, по словам бывшего сотрудника российских спецслужб, скорее всего, обмена двух российских контрактников на девятерых человек, в том числе трех полковников, обвиняемых в работе на ГУР, не будет. Для эквивалентности обмена, возможно, российская сторона поставит вопрос об освобождении на Украине людей, арестованных в связи с событиями в Донбассе, в том числе граждан Украины, арестованных СБУ по обвинению в шпионаже на Россию. Что же касается ареста Баранова и Одинцова, то он стал возможен в связи с неисполнением военнослужащими запрета на поездки на Украину, введенного российским командованием в Крыму. И теперь необходимость соблюдения этого запрета доказана более чем наглядно, говорит собеседник «Ведомостей».