Европарламент призвал приостановить вступление Турции в ЕС

Депутаты Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге в четверг одобрили резолюцию о приостановке переговоров о вступлении Турции в Евросоюз из-за действий турецких властей. За временное замораживание проголосовали 479 депутатов Европарламента, против – 37, воздержались – 107. Документ носит рекомендательный характер. После неудачной попытки военного переворота в июле правительство Турции начало и до сих пор проводит чистки, обвиняя в организации мятежа сторонников проповедника Фетхуллаха Гюлена. Европейские политики ранее выражали серьезное беспокойство в связи с нарушениями прав человека и возможным возвращением смертной казни в Турции. В марте ЕС и Турция заключили соглашение по беженцам, по которому Анкара готова была оставить у себя нелегальных сирийских беженцев в обмен на финансовую помощь от Европы и отмену виз ЕС для турецких граждан до конца 2016 г.

Реджеп Эрдоган Президент Турции Один лишь факт, что Европарламент намерен проводить голосование по этому вопросу, свидетельствует о том, что он поддерживает террористические организации и выступает на их стороне.

Не стоит придавать большого значения резолюции Европарламента, ведь она стала прежде всего эмоциональным выступлением депутатов, считает ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров: «Европарламент имеет декоративные функции и за исключением лишь некоторых вещей реального влияния на европейскую политику не имеет. Правда, обычно европейские политики все-таки не занимают противоположную парламенту позицию. И Турция, и ЕС сейчас просто пытаются сохранить хорошую мину при плохой игре, переговоры о вступлении Турции в ЕС безрезультатно длятся уже несколько десятилетий». Турецкий лидер Реджеп Эрдоган не расстроится от решения Европарламента, а использует его во внутренней игре, считает председатель программы «Религия, общество и безопасность» в Московском центре Карнеги Алексей Малашенко: «Эта игра «тяни – толкай» о вступлении Турции в ЕС может длиться вечно, а сейчас она только на руку Эрдогану, который получит дополнительный козырь в продвижении в Турции сдержанного исламизма. Однако в любую минуту такой исламизм может принять и более радикальную форму, а получать такого соседа Европа не захочет». Не стоит питать излишних иллюзий относительно сближения Анкары и Москвы на этом фоне, продолжает эксперт: «Заявление Эрдогана о вступлении в ШОС нужно, чтобы поцеловать Владимира Путина при встрече, это пропаганда исключительно для внешнего пользователя, потому что нормальный турок про такую организацию не слышал, да и ценность и ШОС, и «Евразэс» для турецкой экономики очень сомнительна. Эрдоган торгуется, хочет показать европейцам, что у него есть альтернативы». Решение Европарламента и дальнейшее охлаждение отношений Брюсселя и Анкары могло дать дополнительный импульс отношениям Турции с Россией, однако потенциал этого сотрудничества ограничен, соглашается Федоров: «Вступление в ШОС не заменит Турции европейский рынок, Турция в первую очередь пытается развивать многовекторную политику».