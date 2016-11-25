Генпрокуратура просит возбудить дело против гендиректора «Почты России»

Генпрокуратура выявила факт незаконной выплаты вознаграждения гендиректору «Почты России» Дмитрию Страшнову в размере более 95 млн руб. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя надзорного ведомства Александра Куренного. По его словам, а июне 2015 г. по результатам финансово-хозяйственной деятельности «Почты России» в 2014 г. «руководителю было согласовано вознаграждение в размере 95,4 млн руб.». Эти деньги, как пояснил представитель Генпрокуратуры «Ведомостям», были выплачены в качестве премии из чистой прибыли в объеме 1,2 млрд руб.

Генпрокуратура направила в Следственный комитет России (СКР) материалы на возбуждение уголовного дела по статье УК «Злоупотребление полномочиями» в отношении Страшнова, а также по статье «Халатность» в отношении двух руководителей департаментов Минкомсвязи, принимавших решение о выплате премии.

Минкомсвязи не согласно с позицией Генпрокуратуры относительно выплаты вознаграждения гендиректору «Почты России» Дмитрию Страшнову, заявила директор департамента внешних коммуникаций министерства Екатерина Осадчая. Ведомство получило представление Генпрокуратуры по результатам проверки и сотрудники министерства готовят ответ и обоснование, добавила она.

Минкомсвязи было в курсе выплаты Страшнову, но не согласовало эту выплату с правительством, утверждает федеральный чиновник, знакомый со Страшновым. Он уверен, что в этом и состоит основная претензия Генпрокуратуры, а топ-менеджер попал в эту ситуацию случайно. Другой федеральный чиновник утверждает, что согласования с правительством в данном случае не было нужно, а основная претензия генпрокуратуры состоит в размере премии - расчет произведен некорректно, на основании завышенных показателей, говорит он. Еще один чиновник подтверждает вторую версию: в 2014 году чистая прибыль «Почты» на уровне была сформирована благодаря субсидии в 5,4 млрд руб., а без субсидии компания получила бы убыток, утверждает он. Представитель Генпрокуратуры это пока не прокомментировал.

Получая субсидию, «Почта России» частично покрывала расходы на доставку подписных печатных изданий и с работой на Крайнем Севере, говорит представитель Минкомсвязи Екатерина Осадчая. Например, за 2014 г. «Почта» получила субсидию в размере 3 млрд руб. В доходах эта сумма не могла быть указана, потому что она тут же отправляется на организацию подписной кампании, говорит Осадчая. Кроме того, почта добавляла 3 млрд руб. на организацию подписной кампании сама. За 2014 г. были предоставлены субсидии в размере 3 млрд 138,7 млн руб. (3 млрд подписка, 138,7 млн рублей работа на Крайнем Севере). Сумма, указанная Генпрокуратурой в размере 5,4 млрд руб. некорректна, так как в соответствии с федеральным законом почте за 2014 г. были предоставлены субсидии в размере 3 млрд 138,7 млн руб. (3 млрд подписка, 138,7 млн руб. работа на Крайнем Севере), говорит Осадчая.

По словам представителя СКР Светланы Петренко, как только материалы прокуратуры поступят в ведомство, они будут рассмотрены в установленном порядке и по ним будет вынесено процессуальное решение.

Страшнов удивлен намерением Генпрокуратуры возбудить дело. «Я выражаю удивление эскалацией ситуации с моими зарплатами и бонусами», - передает его слова ТАСС. На данный момент гендиректор находится в командировке и планирует вернуться в Москву 26 ноября. О претензиях прокуратуры он узнал из СМИ. «Исчерпывающая информация по существующим доходам и правилам начисления бонусов, а также правительственным нормативным актам, регламентирующим расчет вознаграждения руководителям государственных компаний, в соответствии с которыми рассчитываются мои бонусы, была опубликована три дня назад», - добавил Страшнов.

Ранее «Ведомости» сообщали, о том, что министр связи Николай Никифоров 31 октября 2016 г. подписал приказ о предельном соотношении заработной платы руководителя «Почты России», его заместителей, главного бухгалтера и средней зарплаты штатных работников «Почты России». Зарплата гендиректора «Почты России», говорится в приказе, превысит 500 средних зарплат работников. Средняя зарплата на «Почте» в 2016 г. должна была составить около 20 000 руб., так что из документа следовало, что зарплата гендиректора «Почты России» Дмитрия Страшнова может составить 10 млн руб. в месяц, или 120 млн руб. в год.

Появление приказа может быть связано с претензиями Генпрокуратуры к Минкомсвязи, говорил тогда федеральный чиновник, знакомый со Страшновым. Минкомсвязи наняло Страшнова в 2013 г. и продлило его контракт на пять лет в 2014 г., но не согласовало с правительством, говорит собеседник «Ведомостей». По старым правилам зарплата Страшнова не могла быть сильно больше средней зарплаты работника «Почты России», объяснял федеральный чиновник. При этом он получил вознаграждение существенно больше.

Сама «Почта России» сообщала после публикации «Ведомостей», что зарплата Страшнова в 2013 г. составила 230 000 руб., а в 2014, 2015 и 2016 гг. - 307 000 руб. По итогам 2014 г. компания выплатила 95 млн руб. в качестве премии. Порядок расчета премиального вознаграждения по итогам финансово-хозяйственной деятельности предприятия регламентируется постановлением правительства «Об условиях оплаты труда руководителей государственных предприятий при заключении с ними трудовых договоров (контрактов)», а также письмом Министерства труда Российской Федерации «О порядке применения постановления правительства Российской Федерации «Об условиях оплаты труда руководителей государственных предприятий при заключении с ними трудовых договоров (контрактов)».

Представитель «Почты России» не ответил на звонки «Ведомостей».