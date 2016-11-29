Губернатор Московской области отказался исполнять рекомендацию ЦИК

Губернатор Московской области Андрей Воробьев не назначил рекомендованного Центральной избирательной комиссией России сопредседателя движения «Голос» Андрея Бузина в состав избирательной комиссии Московской области. Во вторник опубликовано постановление губернатора о назначении семи членов областной комиссии, Бузина среди них нет.

По закону, Мособлдума и правительство Московской области обязаны назначить по одному члену комиссии на основе предложений ЦИК. 17 ноября ЦИК предложил Воробьеву кандидатуру Бузина вместо действующего зампреда комиссии Натальи Земсковой, за назначение выступил сам губернатор. «Это моя инициатива, это моя просьба, я консультации предварительно с Андреем Юрьевичем провела», - говорила тогда председатель ЦИКа Элла Памфилова. Она объяснила, что избирательная система нуждается в эксперте столь высокого уровня. Решение ЦИК не было единогласным: несколько членов комиссии выступили против кандидатуры Бузина, так как он связан с организацией, признанной иностранным агентом.

Глава Межрегионального объединения избирателей, кандидат юридических наук Андрей Бузин с 1993 по 2001 гг. был членом избиркомов всех уровней, долгое время был экспертом ассоциации «Голос», ведущей организации по общественному наблюдению за выборами в России (включена Минюстом в список иностранных агентов и фактически прекратила существование). Сейчас является сопредседателем движения «Голос». 28 ноября пресс-служба ЦИК сообщила, что Бузин возглавит экспертно-консультационную группу, которая создана при председателе ЦИК «с целью подготовки рекомендаций по разработке нормативных актов».

Бузин не включен в состав облизбиркома, так как ему было предложено другое место работы, объяснила принятое решение вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова: в подмосковном правительстве пришли к выводу, что ему было бы трудно совмещать две должности.

Сам Бузин уверен, что его неназначение стало результатом давления, которое было оказано на губернатора Московской области — других оснований пойти на прямое нарушение закона у того просто не было. В данном случае одна работа только пошла бы на пользу другой, уверен эксперт. Он отмечает, что это беспрецедентный случай, когда глава региона отказывается исполнять рекомендацию Центризбиркома. Это не только нарушение закона, но и удар по престижу института выборов, подчеркивает Бузин: оно демонстрирует степень зависимости избирательной системы от исполнительной власти. «Не исключаю что мы будем оспаривать такое решение в суде, но не уверен в результате, - заключает эксперт, - ведь все все госоргагны висят на одной вертикали».

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