Полиция отпустила Маруани и Трунова

Лидер французской группы Space Дидье Маруани и юрист Игорь Трунов, задержанные накануне московской полицией, отпущены после дачи объяснений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Трунова Людмилу Айвар. «Трунов дал объяснения в полиции. У него изъяли все документы, соглашения, переписки, после чего его отпустили», - сказала она.

Трунов и Маруани были задержаны накануне вечером 29 ноября в отделении Сбербанка на улице Покровка в Москве. Там они предполагали встретиться с певцом Филиппом Киркоровым для подписания мирового соглашения. Песня Киркорова «Жестокая любовь», по мнению Маруани, является переработанной версией его композиции Symphonic Space Dream. В доказательство своей правоты французский певец привел заключение экспертов.

28 ноября Трунов заявил, что сторонам удалось договориться в досудебном порядке. По его словам, Киркоров признал претензии Маруани и группы Space и согласился выплатить компенсацию. Однако адвокат Киркорова Александр Добровинский заявил, что договоренностей не было, а с Маруани от имени Киркорова разговаривали пранкеры.

Полиция, скорее всего, не будет возбуждать уголовное дело о вымогательстве в отношении Маруани и Трунова по заявлению Киркорова, поскольку не видит в этом оснований, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. Однако доследственная проверка по заявлению Киркорова еще не завершена и окончательное процессуальное решение будет принято по ее итогам.