Яшин рассказал на суде об угрозах Немцову

На суде по делу об убийстве Бориса Немцова допросили его соратников Илью Яшина и Александра Рыклина. Яшин рассказал, что Немцову постоянно поступали угрозы из-за его политической деятельности. Угрозы были от активистов «Наших», НОД, однако все они, по мнению Немцова, носили хулиганский характер, сказал Яшин: «Всерьез он опасался только Рамзана Кадырова». По словам Яшина, последний раз Кадырова они с Немцовым обсуждали в конце лета 2014 г. – тогда Немцов опубликовал видео, где чеченские силовики пересекают границу с Украиной. Немцов считал, что есть серьезные риски со стороны Рамзана Кадырова и подконтрольных ему силовых структур после публикации этой информации, сказал Яшин.

Однако Немцов не в первый раз комментировал деятельность Кадырова, сказал Яшин. «Он считал, что деятельность Кадырова наносит ущерб национальной безопасности страны. И говорил, что нарушение границ России и Украины вооруженными структурами Чечни незаконно. Немцов считал Кадырова бандитом и убийцей, в распоряжении которого находится личная армия, существующая на деньги федерального бюджета. Мы с ним обсуждали, что в случае массовых выступлений именно кадыровские силовики могут приехать выполнять карательные функции для подавления демонстраций. Он опасался Кадырова и боевиков, которые ему подчиняются», - сказал Яшин на суде.

По его словам, Немцов обращался в правоохранительные органы с заявлениями, что к нему поступают угрозы, однако никакой проверки по ним не проводилось: «Вопрос с личной охраной мы тоже обсуждали. Он привлекал охрану, когда участвовал в массовых мероприятиях. В обычной жизни он риски понимал, но относился к ним философски, и пренебрегал вопросами личной безопасности». Кроме того Яшин добавил, что в конце 2014 г. Немцову казалось, что за ним кто-то следил, однако никаких конкретных деталей он не называл.

Яшин также рассказал, что перед подготовкой марша «Весна», который должен был пройти 1 февраля 2015 г., были пикеты с угрозами в адрес организаторов: «Было много недоброжелателей и подготовка марша проходила в непростой обстановке. Но Немцов при этом лично распространял листовки и звал людей на митинг». По словам Яшина, 27 февраля ему позвонила помощница Немцова Ольга Шорина, которая сообщила, что Немцова убили. Он поехал на место убийства, когда его еще не успели оцепить и там было несколько полицейских. «Я пытался успокоить Дурицкую (Анна Дурицкая – подруга Немцова, которая была с ним в момент убийства), задавать ей вопросы, кто это сделал, мне показалось неуместным», - сказал Яшин.

Адвокаты обвиняемых спросили Яшина, что Немцов думал о ситуации с терактом в редакции «Шарли Эбдо». По словам Яшина, Немцов был этим возмущен, однако он не собирался распространять карикатуры: «Он православный, но терпимый ко всем религиям. Его дочь Жанна – наполовину татарка. <…> Он критиковал тех, кто с именем пророка идет убивать художников, но в первую очередь апеллировал к муфтиям, что те должны вести работу с молодыми мусульманами».

Член бюро федерального политсовета движения «Солидарность» Александр Рыклин рассказал, что в 2002 г. был свидетелем одного эпизода, который был описан в книге Немцова «Исповедь бунтаря». В 2002 г. президент Чечни Ахмат Кадыров пригласил лидеров думских фракций на съезд чеченского народа в Грозный, приехал только Немцов как руководитель фракции СПС. «Он выступал на съезде довольно жестко, его выступление многим в зале не понравилось», - сказал Рыклин. По его словам, в перерыве съезда они курили на улице, недалеко от них стояла группа молодых чеченцев, среди которых был и Рамзан Кадыров: «Оттуда в адрес Бориса стали выкрикивать угрозы. Еще до окончания перерыва к Немцову подошел Ахмат Кадыров и сказал, что ему, наверно, лучше не ночевать в Чечне, что он даст ему сопровождение и ему лучше уехать в Ингушетию». Они так и сделали, сказал Рыклин: «Может быть Ахмат Кадыров подумал, что те угрозы, которые выкрикивали Немцову, не пустой звук. Просто для Кавказа это серьезная ситуация, когда глава республики предлагает своему гостю покинуть республику». Однако судья сказал присяжным не учитывать показания Рыклина, касающиеся двенадцатилетней давности.