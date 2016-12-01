Лавров подтвердил контакты с сирийской оппозицией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что Москва на турецкой территории ведет переговоры с представителями вооруженной сирийской оппозиции.

«Мы никогда не уклонялись ни от контактов с любыми политическими оппозиционными группами, ни от контактов с полевыми командирами. И поскольку наши турецкие коллеги тоже имеют контакты и с теми, и с другими, включая полевых командиров, мы обмениваемся, естественно, информацией о том, какие настроения царят в этой среде, и побуждаем их к тому, чтобы они стали частью решения проблемы в русле того, о чем говорилось и в международной группе поддержи Сирии, и в Совбезе ООН», – сказал Лавров (цитата по «Интерфаксу»).

Подробности обсуждения министр разглашать отказался, отметив, что «по понятным причинам» МИД не может «говорить о деталях этой работы, она ведется профессионально и она продолжается».

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков отказался комментировать сообщения о том, что Москва проводит переговоры с сирийской оппозицией для прекращения военных действий в Алеппо.

Сегодня газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что оппозиция Сирии начала переговоры с Россией о прекращении боев в Алеппо. По информации издания, переговоры проходят при поддержке Турции в Анкаре.

По словам одного из источников, переговоры ведутся в обход США, Вашингтон ничего не знает об этом. Собеседник издания отметил, что это не первая подобная встреча, но в первый раз она собрала такое большое количество участников со стороны оппозиции.

Газета отмечает, что региональные игроки в последнее время все больше стремятся обойтись без вовлечения Вашингтона, что свидетельствует о смещении политической динамики на Ближнем Востоке.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала изданию, что Москва «годами» ведет переговоры с сирийской оппозицией в Турции и «это не новость», а «Вашингтон изолировал сам себя».