Названы причины возможной аварии космического грузовика «Прогресс-МС04»

«Роскосмос» сообщил о возникновении проблем на активном участке траектории после запуска с Байконура космического грузового корабля «Прогресс-МС04». «Сообщаем, что сегодня после пуска ракеты-носителя "Союз-У" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-04" с 383-й секунды пропала телеметрия. В настоящее время специалисты "Роскосмоса" выясняют ситуацию», - уточнили в корпорации.

Источник на космодроме сообщил «Интерфаксу», что нештатная ситуация могла возникнуть во время работы третьей ступени ракеты «Союз-У». «Возможно, двигатель третьей ступени выключился раньше срока, что может спровоцировать выход корабля на нерасчетную орбиту или вовсе его невыход на орбиту», - пояснил он.

По его словам, если корабль не достигнет целей и будет утерян, то к МКС предположительно отправят резервный грузовик «Прогресс-МС05», который планировали запустить в феврале 2017 г. На данный момент на борту Международной космической станции достаточно резервов еды и предметов первой необходимости.

По словам источника, знакомого с ситуацией, обломки грузового корабля могли упасть на юго-востоке Сибири. «Предположительно отдельные части корабля могли упасть в районе республики Тыва, недалеко от российско-монгольской границы», - уточнил он. ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что в возможном месте падения обломков уже организованы поиски. Очевидцы сообщили ТАСС, что видели вспышки в районе населенного пункта Иштии-Хем Тувы.

Другой источник ТАСС в космической отрасли сообщил, что обломки могли упасть на Алтае.

Госкосмиссия на космодроме Байконур во главе с первым заместителем гендиректора «Роскосмоса» Александром Ивановым в ближайшее время проведет заседание по разбору нештатной ситуации. «Члены госкомиссии находятся на Байконуре, где и проведут совещание», - заявил источник в ракетно-космической отрасли.

Правительство Тувы пока не имеет данных о возможном падении вблизи села Иштии-Хем обломков космического корабля, заявили в пресс-центре республиканского правительства. «Ситуация выясняется», - отметили в пресс-центре. В республиканском управлении МЧС сообщили, что не имеют информации о падении корабля.

Стыковка «Прогресса-МС04» с МКС была запланирована на 3 декабря. Корабль должен был привезти на МКС более двух тонн различных грузов: топливо в баках комбинированной двигательной установки и системы дозаправки, воду и сжатые газы, научное оборудование и комплектующие для системы жизнеобеспечения, а также контейнеры с продуктами питания, предметы одежды, медикаменты и средства личной гигиены для членов экипажа.

До конца года с МКС должен состыковаться также японский грузовик «Кунотори-6» с грузом воды и литий-ионных батарей для станции.