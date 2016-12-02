Выступление президента было не слишком ярким, но зато «конструктивным» и «душевным»

В своем 13-м послании Федеральному собранию Владимир Путин обошелся без сюрпризов: практически все, о чем он говорил, россияне слышали уже не раз. Это касается и экономической части послания (подробнее см. статьи на стр. 04 и 17), и особенно общественно-политической. Президент, в частности, похвалил сограждан, объединившихся, несмотря на трудности, вокруг патриотических ценностей, пообещал продолжить курс на повышение конкурентности выборов, поручил правительству и губернаторам всячески помогать социально ориентированным НКО и волонтерам, а также выразил готовность сотрудничать с новой администрацией США. Относительно новыми были разве что рассуждения о взаимном уважении (Путин попенял тем, кто, «прикрываясь рассуждениями о свободе», оскорбляет чувства людей и национальные традиции, но одновременно пригрозил жесткой реакцией государства тем, кто допускает «встречную агрессивную реакцию» с вандализмом и нарушением закона) и поручение Общероссийскому народному фронту (ОНФ) заняться вопросами благоустройства городов.

Поворот в послании от прежних внешнеполитических тем к внутренней политике и экономике связан с «тенденцией к общей разрядке», поясняет близкий к Кремлю собеседник «Ведомостей»: «Государство ищет новые пути консолидации общества и поддержания рейтинга президента и партии». Заметен в послании и вклад нового куратора внутренней политики Сергея Кириенко, добавляет он: «Это отказ от конфронтационной «черно-белой» риторики и поиска внутреннего врага, в том числе в культуре и искусстве. Хотя системные либералы тоже получили сигнал – через фразу о недопустимости влияния на политику извне». Собеседник также отмечает новый подход к ОНФ: ранее он использовался как инструмент воздействия на элиты через антикоррупционные темы, но Кириенко видит в ОНФ структуру, «польза от которой должна быть ощутима для населения». Фронт к работе в интересах конкретных людей готов, уверяет руководитель центрального исполкома ОНФ Алексей Анисимов, обещая продолжить и работу по антикоррупционной повестке.

Круглая дата 2017-й – год столетия Февральской и Октябрьской революций, напомнил Путин, назвав это «весомым поводом еще раз обратиться к причинам и самой природе революции в России». Но уроки истории «нужны нам прежде всего для примирения», подчеркнул президент.

В Госдуме к посланию отнеслись позитивно. Возможно, оно кажется скучным за счет внутренней повестки, которая всегда выглядит не так ярко, как внешняя, зато более конструктивна, отмечает Сергей Гаврилов (КПРФ). Раньше сложнее было с бюджетом, а «сегодня мы уже занимаемся муниципалитетами и делами дворов, за счет федерального бюджета уходим в улучшение благосостояния наших жителей», констатирует Николай Панков («Единая Россия»). «Несколько моментов были очень важные – необходимость увеличения политической конкуренции, например», – добавляет Михаил Емельянов («Справедливая Россия»). А Алексей Диденко (ЛДПР) и вовсе считает это послание «самым душевным из всех»: речь шла о детях, об оценке людьми работы государства, все это целостные категории, а не язык поручений.

У кого-то, наверное, могли быть ожидания каких-то сенсаций, но очевидно было, что они не оправдаются, говорит руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский: «Послание – не место для «придумок», а серьезный конституционный формат. Кроме того, фальстарты избирательной кампании не нужны, а самые яркие идеи лучше копить к президентской кампании». Хотя, дав отмашку на «налоговую дискуссию», Путин, по сути, заранее проектирует сюжет о «справедливости» налоговой системы как одну из центральных тем в предстоящей выборной кампании, считает эксперт. Закон жанра требует, чтобы были ожидания сенсаций и чтобы они не оправдывались, полагает политолог Михаил Виноградов. Общий тренд – обращение к внутренней повестке с нащупываем возможностей ее дерадикализации, поэтому логично, что не прозвучало сценариев с конституционной реформой или укрупнением регионов, говорит он. Все фишки будут в следующем послании, соглашается политолог Константин Калачев, а это послание было базовым: ценности, повестка развития, спасибо гражданам – все в целом ожидаемо. До выборов еще долго и такое послание лучше, чем про скрепы, хунту или кольцо врагов, резюмирует эксперт.

Кто слушал послание президента