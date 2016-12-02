Международные отношения
Статья опубликована в № 4216 от 02.12.2016 под заголовком: Курс остался прежним

Новая внешняя политика России будет похожа на старую

Владимир Путин утвердил обновленную концепцию внешнеполитической деятельности
Президент утвердил новую Концепцию внешней политики, но ее основные приоритеты остались неизменными
Президент утвердил новую Концепцию внешней политики, но ее основные приоритеты остались неизменными
Минобороны России

В четверг на официальном портале правовой информации была опубликована новая редакция Концепции внешней политики России, утвержденная днем раньше указом Владимира Путина. Предыдущая версия появилась в феврале 2013 г., еще до присоединения Крыма, войны в Донбассе и антироссийских санкций. В апреле 2016 г. министр иностранных дел Сергей Лавров объявил о подготовке новой редакции. «Новая концепция подводит итоги прошедшего периода и определяет векторы развития будущего. Она взаимосвязана, и отдельные пункты в ней выделять не стоит», – пояснила «Ведомостям» представитель МИДа Мария Захарова.

Тем не менее большая часть 37-страничного документа почти дословно повторяет предыдущую версию. Так, к основным задачам внешней политики по-прежнему отнесены обеспечение безопасности, суверенитета и территориальной целостности страны, создание внешних условий для роста экономики, формирование добрососедских отношений с сопредельными странами и недопущение дискриминации российских товаров, услуг и инвестиций. Новых задач здесь всего две: «упрочение позиций России как одного из влиятельных центров современного мира» и укрепление позиций российских СМИ для «доведения до широких кругов мировой общественности российской точки зрения».

Новый подход

Сирийская оппозиция начала переговоры с Россией о прекращении боев в Алеппо при поддержке Турции и в обход США, сообщила в четверг Financial Times. Переговоры подтвердил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В следующих разделах изменения более заметные. Так, в главе «Современный мир и внешняя политика России» констатируется повышение роли фактора силы, осуждается ужесточение необоснованных ограничений и введение других дискриминационных мер в сфере энергетики, также есть отдельный пункт об «Исламском государстве» (запрещено в России), «поднявшем насилие на невиданный уровень жестокости», и о необходимости создания широкой международной антитеррористической коалиции «без политизации и двойных стандартов». В главе «Приоритеты России в решении глобальных проблем» появился новый пункт о том, что Россия намерена не допускать «осуществления под предлогом реализации концепции «ответственность по защите» военных интервенций и прочих форм стороннего вмешательства». А в подразделе о правах человека поставлена задача противодействовать «попыткам использования правозащитных концепций в качестве инструмента политического давления и вмешательства во внутренние дела государств, в том числе в целях их дестабилизации» и смены режимов. Региональные приоритеты остались практически теми же: главный акцент сделан на сотрудничестве в рамках СНГ и Евразийского экономического союза, с Украиной желательно «развитие всего многообразия связей на основе взаимоуважения», НАТО и ЕС занимаются «геополитической экспансией» и давлением на Россию, а с США по-прежнему нужно налаживать взаимовыгодные отношения.

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От концепции не стоит ждать сенсаций, ведь она – результат аппаратной работы, убежден редактор журнала «Россия во внешней политике» Федор Лукьянов: «Это бюрократический документ, основа для практической деятельности, поэтому откровений там нет. Это скорее некое упражнение, систематизация наработок». Время для разработки новой концепции было выбрано удачно, продолжает Лукьянов: «Если бы над ней работали больше года назад, на фоне кризиса с Украиной, то она могла бы быть жестче по тональности. Весной же флер от украинских событий уже прошел, что избавило документ от крайностей». Концепция создается с прицелом на несколько лет вперед и ее составители должны «абстрагироваться от сиюминутных событий», например от выборов в США, тем более что «уже и так понятно, что никаких суперизменений в отношениях с Россией не будет», считает Лукьянов.

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