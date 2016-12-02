Новая внешняя политика России будет похожа на старую

В четверг на официальном портале правовой информации была опубликована новая редакция Концепции внешней политики России, утвержденная днем раньше указом Владимира Путина. Предыдущая версия появилась в феврале 2013 г., еще до присоединения Крыма, войны в Донбассе и антироссийских санкций. В апреле 2016 г. министр иностранных дел Сергей Лавров объявил о подготовке новой редакции. «Новая концепция подводит итоги прошедшего периода и определяет векторы развития будущего. Она взаимосвязана, и отдельные пункты в ней выделять не стоит», – пояснила «Ведомостям» представитель МИДа Мария Захарова.

Тем не менее большая часть 37-страничного документа почти дословно повторяет предыдущую версию. Так, к основным задачам внешней политики по-прежнему отнесены обеспечение безопасности, суверенитета и территориальной целостности страны, создание внешних условий для роста экономики, формирование добрососедских отношений с сопредельными странами и недопущение дискриминации российских товаров, услуг и инвестиций. Новых задач здесь всего две: «упрочение позиций России как одного из влиятельных центров современного мира» и укрепление позиций российских СМИ для «доведения до широких кругов мировой общественности российской точки зрения».

Новый подход Сирийская оппозиция начала переговоры с Россией о прекращении боев в Алеппо при поддержке Турции и в обход США, сообщила в четверг Financial Times. Переговоры подтвердил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В следующих разделах изменения более заметные. Так, в главе «Современный мир и внешняя политика России» констатируется повышение роли фактора силы, осуждается ужесточение необоснованных ограничений и введение других дискриминационных мер в сфере энергетики, также есть отдельный пункт об «Исламском государстве» (запрещено в России), «поднявшем насилие на невиданный уровень жестокости», и о необходимости создания широкой международной антитеррористической коалиции «без политизации и двойных стандартов». В главе «Приоритеты России в решении глобальных проблем» появился новый пункт о том, что Россия намерена не допускать «осуществления под предлогом реализации концепции «ответственность по защите» военных интервенций и прочих форм стороннего вмешательства». А в подразделе о правах человека поставлена задача противодействовать «попыткам использования правозащитных концепций в качестве инструмента политического давления и вмешательства во внутренние дела государств, в том числе в целях их дестабилизации» и смены режимов. Региональные приоритеты остались практически теми же: главный акцент сделан на сотрудничестве в рамках СНГ и Евразийского экономического союза, с Украиной желательно «развитие всего многообразия связей на основе взаимоуважения», НАТО и ЕС занимаются «геополитической экспансией» и давлением на Россию, а с США по-прежнему нужно налаживать взаимовыгодные отношения.

От концепции не стоит ждать сенсаций, ведь она – результат аппаратной работы, убежден редактор журнала «Россия во внешней политике» Федор Лукьянов: «Это бюрократический документ, основа для практической деятельности, поэтому откровений там нет. Это скорее некое упражнение, систематизация наработок». Время для разработки новой концепции было выбрано удачно, продолжает Лукьянов: «Если бы над ней работали больше года назад, на фоне кризиса с Украиной, то она могла бы быть жестче по тональности. Весной же флер от украинских событий уже прошел, что избавило документ от крайностей». Концепция создается с прицелом на несколько лет вперед и ее составители должны «абстрагироваться от сиюминутных событий», например от выборов в США, тем более что «уже и так понятно, что никаких суперизменений в отношениях с Россией не будет», считает Лукьянов.