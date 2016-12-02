Россия заплатит жертвам майора Евсюкова по 12 000 евро

По 12 000 евро компенсации присудил Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) трем россиянам, пострадавшим в 2009 г., когда начальник ОВД «Царицыно» Денис Евсюков открыл огонь по посетителям московского супермаркета. Россия не выполнила обязательств принять надлежащие меры по защите своих граждан, так как не смогла обеспечить тщательный отбор и контроль представителей государства, которые имеют право носить оружие, говорится в опубликованном в четверг решении суда, в результате было нарушено право заявителей на жизнь.

В 2009 г. Нагатинский суд Москвы отказался взыскать с Минфина в пользу Ильи Герасименко и Луизы Салиховой (их в ЕСПЧ представляла Людмила Айвар) компенсацию вреда, причиненного действиями Евсюкова. В 2011 г. аналогичный отказ получила в Тверском суде Алена Дудаль (ее в Страсбурге защищала Ирина Хрунова). В момент совершения преступления Евсюков, хотя и был в милицейском кителе, находился не при исполнении обязанностей, а следовательно, государство не несет ответственности за его действия, решили российские суды. С самого Евсюкова, осужденного к пожизненному заключению, суд в 2012 г. взыскал компенсацию материального и морального вреда в размере 369 980 руб. в пользу Герасименко и 277 000 руб. – в пользу Салиховой. Дудаль не предъявляла никаких требований к Евсюкову. «Мы с самого начала доказывали, что именно государство несет ответственность за инцидент», – говорит Хрунова. В Страсбурге российские власти также утверждали, что Евсюков, совершая преступление, действовал исключительно как физическое лицо и в районе, который не подпадал под юрисдикцию ОВД «Царицыно». Однако ЕСПЧ пришел к выводу, что государство все-таки несет ответственность за инцидент, поскольку не выполнило своих обязанностей по обеспечению надлежащей защиты жизни и здоровья граждан, официально предоставив доступ к оружию и боеприпасам человеку с неустойчивой психикой.

Руководитель аппарата уполномоченного России в Европейском суде Андрей Федоров говорит, что решение ЕСПЧ будет изучено, запрошена позиция заинтересованных ведомств, после чего принято решение о целесообразности обжалования, – на это у Минюста есть три месяца, напоминает он. Адвокат, доцент кафедры уголовно-процессуального права МГЮА Сергей Насонов надеется на то, что позиция ЕСПЧ сможет оказать влияние и на внутреннюю практику по делам о компенсации ущерба, нанесенного действиями сотрудников правоохранительных органов. Сейчас государство идет на выплату компенсаций очень неохотно и получить соответствующее судебное решение чрезвычайно трудно, отмечает он. К тому же, напоминает адвокат, обычно полицейские оказываются уволены задним числом – как раз за сутки до того, как совершили нарушение.