Муниципалитеты должны платить за бесплатное сами

Местное самоуправление должно самостоятельно нести бремя дополнительных расходов на реализацию своих полномочий, если их стоимость не покрывается компенсацией из федерального бюджета, следует из определения Конституционного суда (опубликовано на его сайте), отказавшегося принять к рассмотрению жалобу администрации Улан-Удэ на закон о похоронном деле. Городские власти жаловались, что несут незапланированные издержки на предоставление гарантированных государством бесплатных похоронных услуг (см. врез). Их организация относится к муниципальным полномочиям, а стоимость ритуальных услуг муниципалитетам впоследствии должны компенсировать Пенсионный фонд или Фонд социального страхования. Но объем установленной законом компенсации ограничен 4000 руб., а в реальности стоимость этих услуг в 2012 г. составляла 17 543 руб., а к 2014 г. – 18 875 руб., указывали заявители.

Накопившиеся за несколько лет убытки в 65 млн руб. администрация Улан-Удэ в 2014 г. попыталась взыскать с Минфина. Реализация мер соцзащиты в виде предоставления гражданам установленных на федеральном уровне бесплатных услуг относится к полномочиям федерального центра, он и должен за это платить, доказывали представители города. Но Арбитражный суд Бурятии решил, что горадминистрация сама установила стоимость услуг, превышающую размер госгарантий, – она вправе это делать, но за собственный счет, предъявлять претензии к федеральному бюджету в таком случае нельзя. Верховный суд поддержал это решение. «Администрация не указала, в чем конкретно выразилось противоправное поведение Российской Федерации, причинившее убытки истцу», – отмечается в отказном определении судьи Марины Прониной.

Последние гарантии Федеральный закон «О погребении и похоронном деле» гарантирует оказание гражданам безвозмездных услуг по оформлению документов, предоставлению и доставке гроба, перевозке тела на кладбище и погребению.

В Конституционном суде власти Улан-Удэ доказывали, что оспоренные нормы допускают возложение на муниципалитеты необеспеченных финансовых обязательств, а это противоречит сразу нескольким статьям Конституции, гарантирующим местному самоуправлению самостоятельность в пределах своих полномочий и компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате решений органов госвласти. Однако судьи с такой точкой зрения не согласились: в случае выхода за пределы установленного размера компенсации муниципальные образования не вправе требовать компенсацию за счет бюджетов более высокого уровня, говорится в определении суда. При недостаточности компенсаций для покрытия «экономически оправданного уровня нормативных затрат» эти расходы должны обеспечиваться необходимыми источниками финансирования, указывает Конституционный суд, делая вывод, что спорные положения не затрагивают конституционные права заявителя.

Это уже не первая жалоба на распределение полномочий между муниципалитетами и центром – например, в 2015 г. муниципалитеты буквально завалили Конституционный суд жалобами на то, что их принуждают убирать бесхозные свалки с земель лесного фонда (суд подтвердил, что местные власти этого делать не должны).

Вопрос о том, являются ли бесплатные похороны полномочием муниципальных властей, точно не вопрос Конституционного суда, соглашается завкафедрой права МФТИ Борис Надеждин, и неудивительно, что он не стал его рассматривать. Но следует ставить вопрос обо всей конструкции местного самоуправления, уверен эксперт, оно, по сути, отсутствует в условиях, когда муниципальные руководители фактически назначаются региональной администрацией, а местные бюджеты на 90% формируются за счет регулируемых на уровне федерального центра налогов. Пока денег было много, такие несоответствия удавалось игнорировать, но в условиях дефицита они будут проявляться все острее. Но это вопрос уже не юридический, а политический, констатирует Надеждин.