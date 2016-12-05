Премьер-министр Италии объявил об отставке

Итальянцы не поддержали проект конституционной реформы премьера Маттео Ренци, вынесенного на референдум 4 декабря. По данным экзитполов Piepoli Institute / IPR, за проект высказались 42-46%, против - 54-58%. В реальности число противников оказалось еще больше – по предварительным данным, около 60% при 70-процентной явке, сообщает Reuters.

Де-факто на референдум выносился вопрос не только о реформах, но и о доверии правительству. «Через несколько минут я буду жить вдали от Палаццо Киджи (резиденции премьер-министра). Ухожу, ухожу», - написал Ренци в своем аккаунте в Twitter. Прошение об отставке он намерен подать президенту Италии Серджо Маттарелле сегодня после заседания правительства, передает агентство заявление премьера. В своем телеобращении к нации он заявил, что «берет на себя полную ответственность за поражение».

На новостях об отставке Ренци евро упал до 20-месячного минимума по отношению к доллару. Европейская валюта снижалась, по данным Bloomberg, до $1,0515, и после этого несколько часов колебалась в пределах $1,0556-$1,0572. Рынки обеспокоены нестабильностью в третьей по величине экономике еврозоны и опасаются, что политический кризис может нанести удар по хрупкому банковскому сектору.

Предлагавшиеся Ренци реформы снижали роли верхней палаты парламента по сути до консультативного органа и предполагали сокращение его членов с 350 до 100. Противники плана опасались, что в этом случае исполнительная власть получила бы излишние полномочия, но сдерживать ее было бы некому. Кроме того Ренци стремился к централизации власти, включая перераспределение средств от регионов к Риму.

Против реформ Ренци выступили все значимые политические силы Италии: от партии «Вперед, Италия!» экс-премьера Сильвио Берлускони до оппозиционного движение «5 звезд». Лидер последнего Беппе Грилло с высокой степенью вероятности может выиграть досрочные выборы, которые становятся неизбежными после отставки Ренци. Ранее он призывал к проведению референдума о выходе Италии из еврозоны.

Уход Ренци многие аналитики рассматривают в ряду побед популистов, выигравших Brexit и приведших к власти в США Дональда Трампа.