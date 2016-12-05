Премьер-министр Индии стал человеком года по версии Time

По версии читателей американского журнала Time, человек года - премьер-министр Индии Нарендра Моди. Об этом говорится в понедельник, 5 ноября, на сайте издания.

За индийского премьера было отдано 19% голосов читателей журнала. По сведениям Центра актуальной политики (Pew Centre), у Моди в последнее время были достаточно высокие рейтинги в Индии. Этому способствовала ратификация Парижского соглашения по климату, отмечает ТАСС.

Моди уже становился человеком года по версии читателей Time в 2014 г.

По 7% голосов получили сразу три кандидата: основатель сайта Wikileaks Джулиан Ассандж, президент США Барак Обама и новоизбранный американский лидер Дональд Трамп. Они поделили между собой второе место.

На третьей строчке оказался президент России Владимир Путин - за него проголосовали 6% респондентов.

В рейтинге также значатся имена бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон и основателя Facebook Марка Цукерберга, набравших 4% и 3%.

7 декабря будет опубликован еще один рейтинг самых влиятельных людей планеты - по версии Time, но на этот раз выбирать человека года будут редакторы журнала.

В прошлом году звание человека года, по мнению редакции Time, заслужила канцлер ФРГ Ангела Меркель, а по мнению читателей, им стал кандидат в президенты США от демократической партии Берни Сандерс.