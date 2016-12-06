Мэры требуют от губернаторов поделиться бюджетом

Эксперты отмечают деполитизацию критериев оценки работы губернаторов в Кремле. В отличие от прошлых лет центр воздержался от сигналов, транслирующих в регионы оценку результатов прошедших парламентских выборов. Об этом говорится в ноябрьском рейтинге стабильности регионов, подготовленном фондом «Петербургская политика». Непублично также был обозначен приоритет экономических и социологических результатов при оценке кадровых перспектив губернаторского корпуса, отмечают авторы рейтинга.

Однако ставка на экономику не отменяет политических противоречий, отмечает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, пока, по данным наблюдателей, острее всего они проявляются в межбюджетных отношениях по линии региональные власти – муниципалитеты. При сохранении тренда к централизации денежных потоков и относительно спокойном процессе обсуждения федерального бюджета губернаторы, оказавшиеся под ударом из-за перераспределения средств в пользу федерального уровня, ощутили давление муниципальных элит, столкнувшихся с перспективой неисполнения бюджетных обязательств. Основными выразителями противоречий стали главы столичных городов. Самые громкие конфликты отмечались в Иркутске (мэр Дмитрий Бердников призвал передать муниципалитетам 25% поступлений налогов от упрощенной системы налогообложения, а также часть средств от налогов на доходы физических лиц), Улан-Удэ (мэр Александр Голков вместе с горсоветом призвал республиканские власти пересмотреть разделение налогов между муниципалитетами и дать городу бюджетный кредит на погашение долгов), Новосибирске (мэр Анатолий Локоть предложил поправки в областной бюджет, а также ежеквартальное обсуждение политики межбюджетных трансфертов с участием мэрии). В Великом Новгороде мэр Юрий Бобрышев заявил, что город дает области 70% всех доходов, получая обратно только 8%. На фоне острого внутриэлитного конфликта в регионе принятие городского бюджета на 2017 г. оказалось сорвано. В Московской области проект муниципальной реформы, нацеленный на сокращение бюджетных издержек, также вызвал разноречивую реакцию элит и общественного мнения. Протестные политические мероприятия пока менее заметны, констатируют авторы рейтинга.

Вряд ли федеральный центр откажется от политических критериев при оценке качества работы губернаторов, считает директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, возможно, лишь изменит вес этого параметра. Ни одна социология не даст более точного способа оценки реального состояния общественного мнения, нежели результат выборов. Именно выборы – лучшая оценка работы губернаторов, подчеркивает эксперт.