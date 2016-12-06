52 судьи стали фигурантами уголовных дел за последние четыре года

За последние четыре года 88 судей лишились должности за совершение дисциплинарного проступка, еще 52 стали фигурантами уголовных дел. Об этом сообщил на Съезде судей председатель Высшей квалификационной коллегии судей Николай Тимошин. Всего, по его данным, за этот период коллегиями рассмотрела более 800 представлении о привлечении судей к дисциплинарной ответственности, и удовлетворила 749 из них.

В предыдущие четыре года представлений было больше, но процент отказов выше, отмечает Тимошин - из 1000 представлений удовлетворили около 80%. Причиной ужесточения карательной политики он называет уточнение понятие «дисциплинарный проступок» законодателем. В то же время востребованным оказался такой вид наказания, как замечание: на его долю приходится около 30% от всех решений.

Ужесточился, по словам Тимошина, и подход к кадровому отбору судей: если четыре года назад коллегия отказывала в рекомендации 15% соискателей, то теперь их количество достигает 25 - 27%. Это связано с формальной трактовкой положений кодекса этики судей, которые рассматривают понятие конфликта интересов предельно широко. В итоге судейское сообщество потеряло ряд грамотных судей с безупречной репутацией, посетовал председатель коллегии.

Ранее сообщалось, что съезд должен внести изменения в кодекс этики судей, уточняющие понятие «конфликт интересов».

Впрочем, проблемы у будущих судей не только с этикой: по словам председателя экзаменационной комиссии по приему экзаменов на должности судей, оценку «неуд» получали 25% кандидатов в судьи, еще 9% вообще отказались от сдачи экзамена.