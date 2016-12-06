Качество образования в России осталось на уровне ниже среднего

Эстония тем временем вышла на третье место в мире и на первое в Европе в исследовании PISA

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сегодня опубликовала результаты трехлетнего международного сопоставительного исследования качества общего школьного образования (PISA). Показатели 15-летних школьников из России остались на уровне ниже среднего по ОЭСР (33-е место, рядом с Испанией, Италией и Венгрией). В исследовании 2015 г. участвовали 540 000 школьников из 72 стран, уровень знаний и навыков которых оценивали по единой методике в естественных науках, функциональном чтении, математике и совместной работе.

В тройку лидеров по суммарному рейтингу впервые вошла Эстония - вслед за Сингапуром и Японией, став лучшей по качеству образования страной Европы. Премьер-министр страны Юри Ратас поздравил страну с этим достижением. «Выражаю искреннее признание учителям и школьникам, благодаря которым основное образование Эстонии признано лучшим в Европе и одним из лучших в мире», - говорится в его обращении.

ОЭСР особо отмечает успех школьной реформы Эстонии, последовательно проводимой по образцу Финляндии (пятое место в PISA-2015) с середины 1990-х гг. С 2003 г. профессиональное сообщество и эстонское общество в целом уделяло самое пристальное внимание международным рейтингам образования, говорится в отчете. Так, по результатам PISA-2006 было отмечено значительное отставание учеников русскоязычных школ. После этого в соответствии с Планом интеграции образования 2008-2013 гг. в русскоязычных средних школах было введено преподавание на эстонском языке (кроме русского языка), а их учителям организовали курсы переподготовки и дополнительной языковой подготовки, пишет ОЭСР. Впрочем, в Эстонии сохраняется заметная разница между результатами школ с эстонским и русским языком обучения, говорится в исследовании.

Показатели PISA российских школьников незначительно улучшились по сравнению с 2012 г. в области математики и чтения, не изменившись и оставшись ниже среднего в области естественных наук. При этом равенство возможностей в российской системе образования оказалось выше среднего. Заметно снизилась также доля восьмиклассников, функционально не усвоивших школьную программу.

В целом по миру ОЭСР отмечает, что улучшение качества образования отстает от роста расходов на него (+20% с 2006 г.). Только 12 стран из 72 повысили показатели по естественным наукам. «Каждой стране, даже лидерам, есть куда расти. Учитывая высокую безработицу среди молодежи, рост неравенства, в том числе гендерного, и отчаянную потребность в совершенствовании инклюзивного образования в большинстве стран, мы обязаны сделать все, чтобы каждый ребенок получал лучшее из возможных образование», - заявил генеральный секретарь ОЭСР Анхель Гурриа.