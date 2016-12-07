Госдума хочет возвращать штрафникам водительские права условно-досрочно

Госдуме вернутся к рассмотрению законопроекта об условно-досрочном возвращении водительских прав. Законопроект, внесенный группой депутатов и сенаторов в 2015 г., снова рекомендуют к принятию в первом чтении на думском комитете по конституционному законодательству. Поправки в Кодекс об административных правонарушениях внесены бывшим руководителем ГИБДД сенатором Владимиром Федоровым и другими депутатами-единороссами. Согласно законопроекту, чтобы получить такое право, водитель должен будет доказать, что он исправился или возместил причиненный вред. При этом норма будет касаться только тех, кто нарушил исключительно правила дорожного движения. Если прошла половина срока наказания, автомобилист может попытаться вернуть права, если суд решит, что он исправился.

В прошлом созыве Госдума уже пыталась принять этот законопроект, но сначала попросила авторов уточнить формулировки того, что будет считаться для нарушителей исправлением. Но против законопроекта выступило МВД. Проект переработали и внесли еще раз, исключив возможности возврата прав, отобранных за пьяное вождение и отказ от медосвидетельствования. Однако то, как нужно исправляться, депутаты и сенаторы так и не уточнили. В законопроекте есть понятие «примерное поведение» как условие, необходимое для исправления. В заключении комитета прошлого созыва отмечалось, что отсутствие понятных критериев затруднит правоприменение. В новом созыве собеседники в профильном комитете обещают принять законопроект в первом чтении и доработать ко второму. Руководитель комитета единоросс Павел Крашенинников подтвердил, что депутаты снова обсудят законопроект. В комитете сообщили, что МВД свою позицию не поменяло. Федоров отметил, что также «остается при своих»: «Я считаю, что это мера нужная, надо ее принимать. Позиция ГИБДД мне неизвестна. Все замечания я поправил: примерное поведение – это отсутствие зафиксированных правонарушений и характеристика с места работы».

ПАСЕ не самоцель Россия не считает самоцелью возвращение в ПАСЕ, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с генсеком Совета Европы Турбьерном Ягландом. Это возможно лишь при отмене санкций против нашей делегации, подчеркнул он.

Законопроект заведомо порочный, считает председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин: «Условно-досрочное освобождение применяется в отношении уголовного наказания в виде лишения свободы, где есть четкие формальные критерии – человек соблюдает режим, доказал свое исправление и это позволяет его освободить. А как может доказать свое исправление водитель, которого наказали лишением прав? Условия исправления здесь умозрительные и субъективные. Всеми этими разрешениями на досрочный возврат прав будут просто торговать, а придумали законопроект те, кто хотел бы на этом заработать». Есть более простой путь – меньше применять лишение прав, сокращать сроки, но когда говорят о досрочном их возврате, то это лишь коррупциогенное и юридически несостоятельное предложение, говорит он. «Просто как-нибудь поправить этот законопроект не получится. А размытые формулировки приведут к тому, что появится вполне легальный способ вернуть права недорого, что будет поводом для взяток», – заключает лидер движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.