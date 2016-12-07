Расходы на вооружения снизятся в 2017 году примерно на 90 млрд рублей

Расходы бюджета на гособоронзаказ в 2017 г. сократятся по сравнению с 2016 г. на 5%, сообщил во вторник на совещании в закрытом городе Северск (Томская обл.) заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии России Олег Бочкарев. «Да, наверное, это не так сильно заметно будет в целом, хотя на эти 5% наложится инфляция», – заявил он (цитата по ТАСС). После 2020 г. расходы по этой статье будут снижаться еще сильнее и «мы должны быть готовы в этом плане к решению этих задач», добавил Бочкарев, призвав повысить эффективность отрасли и увеличивать выпуск гражданской продукции.

Бочкарев имел в виду расходы на закупку, ремонт и модернизацию и разработку (НИОКР) вооружений и военной техники, которые не публикуются в бюджетных документах уже несколько лет, поясняет человек, близкий к Министерству обороны. Открыто чиновниками эта цифра называлась последний раз в отношении бюджета 2015 г. и составляла 1,74 трлн руб.

Однако в бюджете 2016 г. эта цифра составляет около 1,7 трлн руб., знает собеседник «Ведомостей», поэтому речь идет о сокращении расходов в 2017 г. примерно на 80–90 млрд руб. Раскрывается в бюджете только статья на НИОКР – в 2017 г. на эти цели предусмотрено 346 млрд руб. Таким образом, расходы на закупки серийно выпускаемых вооружений и их ремонт составят в будущем году не менее 1,25 трлн руб. (Для сравнения: в США аналогичные расходы в бюджете 2017 г. составляют $112 млрд, или почти в 6 раз больше по текущему курсу, чем в России, а во Франции – примерно $15 млрд, или приблизительно на четверть меньше, чем в России.) Обычно при интенсивных закупках новых вооружений, как сейчас, расходы на ремонт и модернизацию в 3–4 раза ниже, чем на закупки новых вооружений. Таким образом, сами по себе закупки новых выпускаемых серийно вооружений в рамках гособоронзаказа составляют в бюджете 2017 г. порядка 1 трлн руб., заключает собеседник «Ведомостей».

Но этими 1,7 трлн руб. закупки Вооруженных сил, т. е. то, что считается гособоронзаказом, не заканчиваются. Из проекта бюджета известно, что затраты на закупку горюче-смазочных материалов в 2017 г. запланированы в размере 67 млрд руб., продовольствия, одежды и обуви (предметов вещевого обеспечения) – 91,6 млрд руб. Ядерная оружейная программа «Росатома», как следует из проекта бюджета, потребует примерно 40 млрд руб. Ожидать, что закупки вооружений неожиданно возрастут из-за событий в Сирии или на Украине и это заставит повышать бюджетные расходы на гособоронзаказ, не стоит, говорит человек в Минобороны: текущих расходов, по его мнению, вполне хватает и для снабжения группировки в Сирии, и для вооружения новых соединений на границе с Украиной.