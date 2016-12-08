Депутаты отказались от тотального применения спецсредств к заключенным

«Закон о садистах» рекомендован ко второму чтению
Депутаты отказались от тотального применения спецсредств к заключенным
Депутаты отказались от тотального применения спецсредств к заключенным
М. Стулов / Ведомости

Госдума одобрила ко второму чтению правительственный законопроект, ужесточающий порядок применения силы и специальных средств к заключенным. Он будет принят во втором чтении 14 декабря. Поправки в законы об исполнении наказаний и о местах лишения свободы вводили наказание спецсредствами за любое нарушение режима содержания. Против в 2015 г. выступили правозащитники, по мнению которых мера была недостаточна конкретизирована.

Законопроект вызвал серьезный общественный резонанс, после принятия в первом чтении обсуждался в СМИ, была создана рабочая группа, рассказал зампред комитета единоросс Эрнест Валеев: «Мы серьезно переработали проект после первого чтения, учли все замечания правозащитников, чтобы не было необоснованного применения спецсредств».

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В первоначальном варианте законопроекта предусматривалось применение силы в случае нарушение режима, депутаты исключили эту норму поправкой, предусмотрели своевременную медицинскую помощь в случае применения спецсилы, а также прописали, чтобы применение силы фиксировалось на видеорегистратор. Были поправки, которые предлагали, чтобы спецсила применялась только при наличии видеорегистратора, но депутаты отклонили эту поправку по причине небезопасности. Всего было рассмотрено 27 поправок, 19 из них одобрены, а восемь отклонены.

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В прошлом году правозащитники спорили о необходимости сообщать о применении силы в Следственный комитет: против этого выступили правительство и Государственно-правовое управление президента. Правозащитники настаивали, чтобы о таких случаях сразу сообщали в общественные наблюдательные комиссии или СПЧ для того, чтобы они оперативно получали материалы дел. В итоге в комитете оставили версию первого чтения: сообщать в Следственный комитет будут только при наличии признаков преступления.

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