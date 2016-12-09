Пожаловавшийся на коррупцию в Чечне сообщит об угрозах Александру Бастрыкину

Житель чеченского села Кенхи Рамазан Джалалдинов, публично рассказавший о коррупции в Чечне, подаст заявление председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить действия замминистра внутренних дел Чечни Апти Алаутдинова. Он просит провести проверку действий Алаутдинова по статьям «превышение должностных полномочий» и «угроза убийством». Об этом Джалалдинов рассказал на закрытой пресс-конференции в Москве.

В апреле 2016 г. перед прямой линией Владимира Путина Рамазан Джалалдинов записал ролик, в котором рассказал, что в Чечне до сих пор остаются села, не восстановленные после войны. «Джалалдинов обратился к Путину: посмотрите, что по-настоящему происходит в Чечне, в каком состоянии республика. Потому что показывать "Грозный-сити" и проспект Путина - это одно, а разрушенные села - другое», - сказала на пресс-конференции руководитель «Гражданского содействия», правозащитница Светлана Ганнушкина.

После этого выступления в Чечне началось преследование Джалалдинова и его семьи. Был сожжен дом, в котором он жил, против него завели дело о клевете, а его двоюродного брата осудили за хранение наркотиков. На пресс-конференции Джалалдинов рассказал, что после апрельских событий между ним и главой Чечни Рамзаном Кадыровым было заключено соглашение, гарантом которого выступил дагестанский религиозный деятель Хасмагомед Абубакаров. Джалалдинов должен был извиниться перед Рамзаном Кадыровым и взять свои слова назад, что он и сделал. А Рамзан Кадыров обещал, что никто не будет преследовать Джалалдинова и его родственников, а также что село Кенхи будет восстановлено.

После этого Кадыров объявил о начале обустройства Шаройского района Чечни, где находится Кенхи, однако, по словам журналиста «Новой газеты» Елены Милашиной, ремонт коммуникаций проходит некачественно и с многочисленными нарушениями. Семье Джалалдинова полагалось 3,8 млн руб. компенсации, которых хватило бы на восстановление дома, однако они не были выплачены. При этом преследование Джалалдинова продолжилось, в частности, он был доставлен к замминистра внутренних дел Чечни Алаутдинову, который угрожал ему, а также журналистке Елене Милашиной. По словам адвоката Петра Заикина, тот угрожал, что Джалалдинов может повторить судьбу братьев Ямадаевых, Анны Политковской и Бориса Немцова. Полицейские также отобрали паспорт Джалалдинова, однако ему тайно удалось покинуть Чечню, при этом его семья до сих пор находится в Кенхи и не может оттуда уехать. По словам Джалалдинова, он может продолжить разговор с Кадыровым, но только в присутствии главы Дагестана Рамазана Абдулатипова.

Также на пресс-конференции правозащитники заявили, что будут просить министра внутренних дел Владимира Колокольцева взять Джалалдинова под госзащиту. Программный директор по России Human Rights Watch Татьяна Локшина сказала, что подобное публичное выступление с критикой чеченских властей – редкое событие, а большинство из тех, кто осмелился так выступить, дорого за это поплатились.

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов обещал ознакомиться с заявлением Джалалдинова и дать комментарий позже.